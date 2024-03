De acordo com o MP, houve ‘falhas no faturamento do consumo de energia elétrica seguidas de cobranças abusivas’ no início de 2017 na cidade de Fronteira

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) informou que ajuizou Ação Civil Pública (ACP), nesta sexta-feira (8/3), contra a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) requerendo à Justiça o pagamento de R$ 1 milhão por dano moral coletivo em decorrência de falhas na cobrança de consumidores no município de Fronteira, no Triângulo Mineiro.



De acordo com o MP, houve “falhas no faturamento do consumo de energia elétrica seguidas de cobranças abusivas” no início de 2017, segundo apurado em inquérito civil instaurado pela 5ª Promotoria de Justiça de Frutal.

Em linhas gerais, o MP alega na ação que a falha na prestação do serviço atingiu grande parte dos moradores, sendo que os poderes Executivo e Legislativo no município receberam mais de 1 mil reclamações – o equivalente a 14% dos usuários lesados.

“Quando solicitada a fornecer informações técnicas para análise mais detalhada da extensão do dano, a concessionária apresentou dados pouco confiáveis, que não permitiam a conferência das médias aritméticas empregadas no cálculo das cobranças refaturadas, além da descrição de unidades consumidoras em duplicidade, dados dispersos em múltiplas planilhas, dentre outras inconsistências”, disse o MPMG em comunicado nesta sexta-feira.



Não há, segundo o órgão, “dados precisos sobre o número de clientes que tiveram suas solicitações efetivamente atendidas pela empresa”.



Procurada pela reportagem, a Cemig não havia se manifestado até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.



A companhia de energia já foi alvo de outras ações do MP por irregularidades na prestação do serviço. Em dezembro do ano passado, por exemplo, a Justiça determinou que a concessionária tomasse providências, em até 10 dias, para minimizar os problemas de fornecimento de energia em Uberlândia.

Já em novembro do mesmo ano, o MP também pediu à Justiça que a Cemig pagasse R$ 1 milhão por dano moral coletivo, devido ao mesmo problema, nas zonas urbana e rural de Espera Feliz, na Zona da Mata.