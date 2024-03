Em meio a explosão de casos de dengue em Minas Gerais, 10 mil amostras estão paradas aguardando análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed). O acúmulo é resultado da alta demanda deste período —que se anuncia como a pior epidemia da história no estado—, superior à capacidade de processamento do instituto.

A Fundação recebe, em média, mais de 2.500 amostras por dia no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MG). “O que equivale a algo em torno de 6.000 exames, já que, para cada amostra, são realizados de 2 a 3 exames”, disse à reportagem do Estado de Minas por meio de nota. Hoje, a Funed realiza diariamente cerca de 4.500 exames.

Desde meados de janeiro, a quantidade de amostras recebidas diariamente pela Fundação supera a capacidade de processamento da unidade, “O que gera acúmulo de amostras a serem analisadas”, reconheceu o instituto. Só em fevereiro deste ano, a Fundação dobrou o número de amostras recebidas para diagnóstico de arboviroses na comparação com todo o ano de 2023, quando foi registrado recorde de demanda.

Diante desse cenário, a Funed diz ter aberto chamamento público emergencial para a contratação de profissionais para ampliação temporária das atividades do Lacen para 24 horas. “A expectativa é que, com a implantação do turno de trabalho noturno, a capacidade operacional chegue a 7.000 a 8.000 exames por dia”. A Fundação não especificou prazo para início da ampliação.

Dengue em Minas

Com a projeção de 483.296 casos prováveis, conforme o Painel de Vigilância Epidemiológica de Arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) —atualizados nesta sexta (8/3)—, Minas Gerais confirma mais seis novas mortes por dengue dentro de 24 horas. O estado já contabiliza 60 mortes pela doença, o triplo do número registrado há apenas 17 dias. Outros 302 óbitos ainda estão em investigação.

A pressão no sistema de saúde em Belo Horizonte —cidade líder em número de casos confirmados de dengue no estado— força a prefeitura a ampliar o atendimento. Neste sábado (9/3) e domingo (9/3), 16 centros de saúde da capital, que costumam ficar fechados no fim de semana, abrem as portas para reforçar o atendimento a pacientes com sintomas gripais e de arboviroses.

Até o momento, BH tem 11.452 diagnósticos positivos de dengue, alta de quase 15% no intervalo de apenas quatro dias. Outros 48.329 casos ainda aguardam resultado de exames para confirmar a doença.

Dado a gravidade da doença, Belo Horizonte abriu, em janeiro, três unidades específicas para atendimento de arboviroses e outras quatro para reposição hídrica, além das unidades no Barreiro e dos 152 centros de saúde espalhados em nove regionais que podem ser procurados por quem precisa de assistência.