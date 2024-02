Um problema técnico no sistema do metrô de Belo Horizonte atrasou em quase três minutos as viagens do horário de pico na manhã desta segunda-feira (26/2).

Segundo a MetrôBH, concessionária que administra o serviço, as equipes de manutenção já estão trabalhando para solucionar a situação.

Alguns usuários enfrentaram problemas ao entrar nas estações, mas, segundo a empresa, a situação foi um controle de fluxo para a segurança das pessoas que já estavam na plataforma.

Normalmente, as viagens do metrô são realizadas em 7,5 minutos no horário de pico em dias de semana. Com o problema da manhã de hoje, as viagens aconteceram com intervalos de dez minutos.

“É importante ressaltar que todas as estações estão abertas e controles de fluxo de passageiros podem ser necessários”, divulgou a concessionária.