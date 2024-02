O motorista do ônibus da linha 318 (Estação Barreiro/Jardim Liberdade - Via Milionários) que invadiu uma casa no Bairro Bonsucesso, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (21/2), abandonou o local do acidente e não prestou socorro às vítimas. A informação foi repassada pelo próprio profissional quando foi encontrado pela Polícia Militar (PMMG), horas depois do acidente, em sua casa. Doze pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças de 4 e 9 anos.

Aos militares, o motorista afirmou que, após a ocorrência, fugiu do local por ter sido ameaçado pelos passageiros e testemunhas. Ele ainda informou que não chegou a ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou para a polícia, tendo acionado apenas a empresa responsável pelo ônibus. Conforme o registro da corporação, o homem se negou a fazer o teste do bafômetro, uma vez que, ao chegar em casa, teria ingerido bebida alcoólica. Ele foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos e liberado em seguida.

Os passageiros do coletivo informaram que o ônibus seguia pelo trajeto comum quando em determinado momento o motorista aumentou a velocidade. Para evitar um acidente mais grave, o condutor jogou o veículo para o lado e atingiu a residência. A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e fará as investigações.

Jaqueline Ferraz mora na rua e diz que os acidentes são frequentes. Segundo ela, a empresa não escuta os moradores do local, que correm riscos em caso de batidas como a de hoje. "Eu estava deitada e ouvi o barulho. Abri o portão e vi o acidente. Isso acontece diariamente. Ônibus perdendo o freio e estragando. A gente reclama, mas eles não dão o recurso. Moramos aqui e ficamos inseguros com isso", disse.

Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da capital afirmou que o ônibus estava com a documentação, vistoria e manutenção em dia. A entidade ainda informou que chovia no momento do acidente e que a colisão aconteceu em um trecho de descida íngreme, “o que pode ter ocasionado a derrapagem do veículo”.