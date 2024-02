Obra de construção do hospital do câncer da Fundação Sara em Montes Claros.

O atendimento às crianças com câncer em Montes Claros será ampliado e melhorado com a construção de uma nova unidade hospitalar na cidade. Trata-se do Hospital de Câncer Sara Albuquerque. A obra é uma iniciativa da entidade filantrópica homônima, que completou 25 anos de existência em junho de 2023 e que dedica a assistência a crianças e adolescentes com câncer de baixa renda, com unidades na cidade-polo do Norte de Minas e em Belo Horizonte.

Conforme a Fundação Sara, a construção do hospital, já iniciada, está orçada em R$ 8 milhões e tem previsão de ser concluído em 2025, mas o andamento das obras depende da disponibilidade de recursos financeiros. A entidade realiza uma campanha junto à sociedade, a fim de conseguir de doações em dinheiro e o apadrinhamento de ambientes do projeto.

As pessoas podem fazer doações por Pix (a chave é o email fundacacaosara@fundacaosara.org), cartão de crédito ou boleto bancário.

De acordo com a fundação, o apadrinhamento de ambientes é uma das formas que empresas e famílias podem contribuir com a obra. Como contrapartida, a logomarca da empresa parceira ou da família será colocada na entrada do hospital e no ambiente apadrinhado. Os valores dos ambientes variam de 55 mil a 600 mil reais - o valor pode ser parcelado e que as empresas podem doar por meio do incentivo fiscal.

Outra forma de contribuir com a construção do hospital é por meio da aquisição de cotas, que estão disponíveis nas categorias “ouro”, “prata” e “bronze”, com os respectivos valores de R$ 30 mil, R$ 20 mil e R$ 10 mil. Ao optar por esta modalidade, a pessoa jurídica ou física terá sua marca em local de destaque no prédio do hospital.

O Hospital de Câncer Sara Albuquerque começou a ser erguido em um terreno de aproximadamente 1.200 metros quadrados, no Centro da cidade, cedido pela Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros. O projeto arquitetônico é composto por três pavimentos.



Serão beneficiadas cerca de 150 crianças e adolescentes em tratamento de câncer na Santa Casa de Montes Claros.

O hospital contará com estrutura de atendimento exclusiva para crianças e adolescentes, elevando em três vezes a capacidade de atendimento de pacientes de câncer infantil assistidos, atualmente, pela Santa Casa. A meta é realizar mensalmente 300 quimioterapias, 85 procedimentos (curativo, implante de cateter, punções de medula, entre outros) e 200 consultas especializadas.

De acordo com a Fundação Sara, no primeiro momento, será entregue o hospital/dia, com uma estrutura que contará com 11 leitos pediátricos para quimioterapia, um leito de isolamento, três apartamentos, ambulatório, consultórios médicos, sala de procedimentos, brinquedoteca, sala de reabilitação, espaço família e consultório odontológico.

Perspectiva do futuro hospital do câncer da Fundação Sara em Montes Claros. Fundação Sara/divulgação

“O espaço irá dispor de uma estrutura física adequada ao público esperado, equipe técnica especializada e exclusiva, além de um ambiente de trabalho com excelência em clima organizacional, conforto ambiental e, especialmente, eficiência e resolutividade”, informa a entidade.

A fundação destaca que será criado um espaço que vai possibilitar “a implantação de um novo conceito de tratamento, promovendo, dentre outras iniciativas, a realização de um atendimento integrado no mesmo ambiente, o que amplia a horizontalidade da assistência e possibilita a transversalidade com fluidez”.

Atualmente, são assistidos pela fundação cerca de 350 crianças e adolescentes em tratamento de câncer em Montes Claros e Belo Horizonte. A instituição oferece, gratuitamente, às as crianças e adolescentes portadores do câncer e a seus pais uma assistência integral , incluindo hospedagem, alimentação, transporte, acompanhamento por parte de médicos oncologistas, medicamentos e outras formas de auxílio.