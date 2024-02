A prisão do homem indiciado por estupro de vulnerável e foragido desde 2023 foi realizada no último sábado (17/2).

Um homem de 30 anos foi preso no último sábado (17/2), suspeito de abusar sexualmente da enteada, uma adolescente de 15 anos. A prisão foi feita por equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente em Belo Horizonte da Polícia Civil no Bairro Santa Mônica, região da Pampulha. As informações foram dadas em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (19/2).

De acordo a PCMMG, o suspeito, que trabalha como pedreiro, estava foragido desde novembro de 2023, quando teve a prisão decretada por estupro de vulnerável. Ele namorava a mãe da adolescente e os abusos ocorriam desde que a vítima tinha 11 anos.

“A mãe compareceu à delegacia e notificou para gente que, na verdade, foram vários e repetidos abusos sexuais contra essa garota até que, no final do ano passado, ela resolveu contar e elas procuraram a delegacia”, afirmou a delegada Larissa Mayerhofer.

Um inquérito foi instaurado, além de uma medida protetiva contra o suspeito. Apesar de a prisão ter sido decretada no ano passado, a polícia ainda não tinha informações do paradeiro do homem. “Nós realizamos diligências utilizando a inteligência policial para poder localizá-lo. Então recebemos informações que ele estava no imóvel alugado no bairro Santa Mônica e a gente encontrou esse indivíduo”, explica Mayerhofer.

Ainda segundo a delegada, a vítima era ameaçada pelo homem, que afirmava que, caso a adolescente contasse algo, seria morta por ele.

O homem já tinha passagem na polícia por crime de furtos e uso de drogas.