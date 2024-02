Uma carreta bitrem está interditando a BR-381, no trevo de São Gonçalo do Rio Abaixo, Região da Grande BH, na manhã desta quinta-feira (15).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente aconteceu no KM 385, pista sentido João Monlevade. No vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a carreta bitrem, que fez o 'L' na rodovia, fechando a pista e segurando o trânsito.

O efeito canivete ou 'fazer o L', como é popularmente conhecido, significa quando a carreta sai de lado e pode chegar a colidir com o próprio caminhão.



Segundo a PRF, um guincho está em deslocamento para o local. Não se sabe ainda o motivo que levou a carreta ficar nesta posição e os policiais também não souberam informar o tamanho do congestionamento.