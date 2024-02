O encontro entre foliões e o trânsito de Belo Horizonte causou lentidão nas principais vias que ainda estão abertas durante o carnaval. Neste domingo (11/2), a equipe do Estado de Minas percorreu as ruas da Região Centro-sul da capital para entender o que ocasionou o congestionamento em vias com o trânsito liberado.

No cruzamento entre a Avenida Cristóvão Colombo com a Alagoas, por exemplo, os foliões tomaram conta da via. O motoboy Jardel Pereira, de 23 anos, tentava trabalhar na região, mas avaliou que a situação era intransitável. “Está horrível, não tem como trabalhar. A demanda está alta, mas como as ruas estão fechadas fica muito ruim. Em corrida de um quilômetro, você precisa andar cinco, não compensa”, contou.

Só no interior da Avenida do Contorno, houve registro de 292 interdições ativas pelo fim da manhã no segundo dia de carnaval, gerando reflexos em 82 quarteirões. A área da região com mais bloqueios ativos é o quadrante entre as Avenidas Brasil, Afonso Pena, Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas. As informações são do acompanhamento de trânsito do Google.

Lohan Felipe Prata passava de carro próximo à Praça da Liberdade quando notou a dificuldade de transitar. “São muitas ruas fechadas de forma desnecessária e o trânsito fica bastante intenso, mas a gente vai ‘rompendo’ na medida do possível”, disse.

Pela tarde, a região da Savassi ficou ‘travada’ com o trânsito intenso, principalmente próximo da trincheira e do cruzamento entre as Ruas Tomé de Souza e Professor Moraes, registrando lentidão por volta das 16h30. Pelas ruas o folião dividia a via com os carros, que em muitos casos conseguiam transitar em apenas uma faixa.

O transtorno momentâneo é sintomático de um carnaval cada vez maior. A expectativa é que cinco milhões de pessoas transitem pelas ruas de Belo Horizonte desde sábado (10/2) até o final da festa de Momo, na terça-feira (13/2). A prefeitura recomenda que os motoristas procurem rotas na Avenida do Contorno e evitem transitar mais próximos do hipercentro.

Os principais bloqueios ocorrem no Hipercentro, Savassi, Floresta, Avenida Brasil e Barro Preto. Vias também foram interditadas no Santa Tereza, na Pampulha e na Avenida dos Andradas, no Santa Efigênia. As interdições podem ser acompanhadas pelo aplicativo Waze e pelo Google Maps.

Ainda segundo a prefeitura, 400 agentes da BHTrans estão atuando nas Unidades Integradas de Trânsito (UIT) e em parceria com os agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Somando outras equipes, são mais de 630 profissionais.