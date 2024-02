Playlist do Carnaval de BH: bloco Pacato Cidadão

O bloco Pacato Cidadão estreou no carnaval de rua de Belo Horizonte em 2017 e traz em seu repertório músicas do Skank e de outras bandas mineiras do pop e do rock, como Jota Quest, Patu Fu e Tia Nastácia.

O bloco é um dos participantes do projeto Playlist do Carnaval de BH, idealizado pelo músico Henrique Portugal, do Skank, e pelo produtor musical Alex Xavier, lançado pelo selo AKXA Music.

O projeto da Playlist do Carnaval de BH reúne blocos com diversas características, ritmos e utilização de instrumentos diferentes, para gravar uma música própria e um vídeo institucional. A intenção é deixar as canções do carnaval mineiro cada vez mais autorais, com possibilidade de gerar renda aos grupos.



