Sob a inspiração nas antigas marchinhas de carnaval, Belo Horizonte acaba de ganhar uma playlist, intitulada Carnaval BH 2024, com músicas da folia deste ano. Idealizado por Henrique Portugal, ex-integrante da banda mineira Skank, e pelo produtor Alex Xavier, o lançamento dos hits acontece nesta quinta-feira (1º/2), nas plataformas digitais de música.

Segundo Henrique, após o fim do Skank, no ano passado, ele passou a criar outros projetos no ramo musical. “Vivo disso há mais de 30 anos. Como a música me deu muita coisa, quero devolver meu aprendizado mostrando os caminhos para os artistas de Minas Gerais”, conta.

O projeto da playlist do Carnaval de BH reúne blocos com diversos ritmos e características e utilização de instrumentos diferentes para gravar uma música própria e um vídeo institucional. A intenção é deixar as canções da folia mineira cada vez mais autorais, com possibilidade de gerar renda aos grupos.

“É legal os próprios blocos contarem sua história. Nosso trabalho é mais institucional, oferecendo alta qualidade de gravação e que eles tenham a própria identidade. O carnaval está crescendo muito, mas achei que estava faltando algo autoral, com músicas e histórias próprias”, comenta Henrique.

Henrique Portugal e Alex Xavier idealizaram a playlist Tulio Santos/EM/D.A Press

“Já que tenho um selo com o Alex, pensei: ‘Vamos fazer uma compilação com blocos de BH’. Já converso sobre essa ideia com a prefeitura desde julho do ano passado. Em vez de começar o carnaval no fim do ano, é possível iniciar em setembro, para ele se tornar um segmento de sociedade”, continua.

Profissionalizar o carnaval e levá-lo a fazer parte da rotina da cidade pode incluir ganhar dinheiro, conforme explica Henrique. “Hoje em dia, para tudo que vamos fazer, pensamos: ‘Qual playlist usar?’. A partir disso, juntei a ideia das marchinhas dos anos 70 com uma playlist, que é algo atual. Precisamos mostrar para as pessoas que tocam nos blocos que elas podem ter uma geração que anda junto com o carnaval. Algo que não seja só ao vivo; estamos falando de geração de patrimônio."

Segundo Alex Xavier, no próximo ano, a intenção é gravar com mais grupos e começar os trabalhos ainda em 2024. “Queremos antecipar essas gravações para outubro e novembro. Isso é uma forma, inclusive, de as pessoas conhecerem os blocos e suas músicas por mais tempo. Além da possibilidade de exportar os grupos para outras cidades, como outra forma de gerar renda”, diz.

Neste ano, nove blocos participaram das gravações:

Alcova Libertina

Bartucada

Cabrobloco

Funk You

Insanidade

Pacato Cidadão

Swing Safado

Trem du Bão

Truck do Desejo

Mineiridade

Um dos blocos da lista, o Trem Du Bão foi idealizado por Maurilio Victor Silva Rabello, o Badá, e desfila no pré-carnaval em 4 de fevereiro, a partir das 14h, na Região Noroeste de BH. Segundo Badá, também regente da bateria, o grupo tem como principal característica o ritmo musical mineiro e a utilização dos instrumentos do Congado, manifestação cultural religiosa de origem afro-brasileira.

Desde 2019 que o bloco desfila na Rua Dom José Gaspar, em frente à PUC Minas, no Bairro Coração Eucarístico. O grupo toca músicas de Milton Nascimento, Vander Lee, Paulinho Pedra Azul e outros artistas mineiros, com instrumentos como a caixa de folia e patangome.

“Pegamos elementos das músicas mineira e baiana e partes funkeadas. Assim, fomos criando os ritmos. Na cultura do carnaval de BH, a maioria das pessoas que está na bateria nunca tocou instrumentos, por isso, fazemos oficinas e ensinamos todo o processo. No primeiro desfile, eram 30; para este ano, temos mais de 50 pessoas tocando”, diz Badá.

Um dos professores da bateria é Davidson Inácio. Ele faz parte do congado mineiro e ensina os participantes a usar os instrumentos. “Geralmente, temos uma didática leve, ensinando vivências da nossa tradição. É cantando e dançando o que vão tocar, convidando a pessoa para visitar uma guarda de congado, um quilombo ou um terreiro. Parte do processo de ensino é o mesmo dos quilombos, mas há separação do sagrado e do que vai para a rua”, explica.

Desde 2019, o bloco desfila na Rua Dom José Gaspar, em frente à PUC Minas. Na foto, o cantor Flávio Pequeno Tulio Santos/EM/D.A Press

Para 2024, o grupo terá uma ala para pessoas com deficiência (PCDs), em parceria com o Instituto Soul Cial. “Entendemos a necessidade de devolver para o território da Região Noroeste, um trabalho social por meio da música. O instituto é de integrantes do bloco e ganhou este nome que significa ‘soul, do ritmo musical, e ‘cial, da palavra social”, diz Flávio Pequeno, da regência do Trem Du Bão.

Onde escutar?

A playlist Carnaval BH 2024 está disponível nas principais plataformas digitais de música, no perfil da AKXA Music.

Veja todos os aplicativos disponíveis:

Amazon

Anghami

Apple + Shazam

Audiomack

AWA

Boomplay

Deezer

Facebook / Instagram Audio Library

Facebook / Instagram Rights Manager

Flo - Dreamus

iHeartRadio

iMusica

Jiosaavn

JOOX

KKBOX

Mixcloud

NetEase

Nuuday

Pandora

Peloton

Resso/TikTok Music

Rhapsody/Napster

Snap

Soundcloud

Spotify

Tencent

Tidal

TikTok

YouTube Content ID

YouTube Music