Arrastando uma multidão de fãs de Raul Seixas, o bloco Abre-te Sésamo, uma referência à música de mesmo nome do "pai do rock brasileiro", abriu a folia pré-carnaval em Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (2/2). A festa fechou parte da Avenida Afonso Pena, no sentido Mangabeiras.

Aos gritos, os foliões quase foram às lágrimas quando o cortejo abriu o desfile com “Ave Maria da Rua”. “Tem música que a gente nem lembra. Começa a tocar, e vai todo mundo à loucura. É um bom momento para relembrar as canções, estando em meio a essa energia dos fãs. A galera está sempre feliz, empolgada”, disse Bruma Melo.

Fã de carteirinha de Raul, a foliã não perde nenhum desfile do Abre-te Sésamo e, neste ano, arrastou até o namorado Frederico Porto. “Venho todos os anos, desde que o Carnaval de BH nem era tão grande. É um dos meus blocos preferidos”, conta. Com o crescimento da folia belo-horizontina, ela também aprecia que o desfile não seja tão abarrotado de gente. “Por ser pré-carnaval e à noite, por enquanto só tem gente da cidade, não tem tanto turista, então, é mais tranquilo”, avalia.

A foliã Lorena Moreira também não economiza elogios ao bloco. “Acompanho desde o primeiro cortejo. É um dos melhores blocos do pré-carnaval de Belo Horizonte”, crava. Desde 2016, o Abre-te Sésamo segue com seu cortejo toda sexta de pré-carnaval no Centro de Belo Horizonte.

O grupo reverencia a obra do músico baiano, mostrando que o Maluco Beleza tem um lugar de honra no Carnaval de Belo Horizonte. "Acreditamos na importância de manter viva a obra de Raul Seixas para que a sociedade se mantenha atenta, viva e forte. Nos conectamos com sua inquietude e nos consideramos fruto de sua obra", afirma Di Souza, regente do Abre-Te Sésamo, em conversa com o Estado de Minas nesta manhã.