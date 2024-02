Neste fim de semana, Belo Horizonte receberá desfiles dos mais variados blocos de Carnaval. Por esta razão, foram feitos ajustes no trânsito da cidade, para garantir a segurança dos foliões.

Essas mudanças no trânsito são necessárias para que os blocos desfilem sem problemas. Os agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composta por BHTRANS, Polícia Militar e Guarda Municipal, estarão em ação para garantir a segurança e fornecer orientações aos moradores e foliões, assegurando a mobilidade de todos.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ressalta a importância de respeitar a sinalização implantada e seguir as orientações dos agentes de trânsito.

Ajustes no trânsito

Os eventos iniciam nesta sexta-feira (2/2) na Avenida Afonso Pena.

Neste fim de semana, nos dias 3 e 4 de fevereiro, a PBH adotará medidas especiais, tendo em vista a quantidade de cortejos previstos para a Savassi e Santa Tereza. As ações incluem a criação de Áreas Reservadas ao Pré-Carnaval, com interdição de vias para garantir a segurança dos foliões.

A prefeitura destaca que o acesso local dos moradores será mantido durante essas intervenções.

Confira algumas interdições

2/2 (sexta-feira)

Nesta sexta, a avenida Afonso Pena recebe os blocos Abre-te Sésamo e Toca Raul!, às 19h. Em razão disto, a avenida fica interditada da altura da Rua da Bahia até a Rua dos Caetés.

3/2 (sábado)

No sábado, algumas vias na região da Savassi serão interditadas a partir das 13h. Próximas à Praça da Liberdade, as interdições encontram-se nas ruas Cláudio Manoel, Alagoas, Gonçalves Dias e Rio Grande do Norte.

O cruzamento das Avenidas Cristóvão Colombo e Getúlio Vargas será totalmente interditado, bem como o entorno, nas Ruas Alagoas, Antônio de Albuquerque e Fernandes Tourinho.

A Getúlio Vargas fica bloqueada até a altura da Praça Coronel Benjamin Guimarães. Ainda na Avenida Brasil, haverá interdições até o cruzamento com a Francisco Sales.

No mesmo dia, a Afonso Pena também fica interditada, a partir das 13h entre as Ruas São Paulo e dos Guajajaras, em razão do bloco Banda Mole.

Santa Tereza

O Bairro Santa Tereza recebe alguns blocos neste sábado. A Rua Mármore será interditada para receber três blocos. São eles: Então, Planta!, Forró Cabra Cega e Bloco do Bolota’s.

A Rua Cristal será bloqueada pelos foliões dos blocos Apaetucada e Bloco da Apae.

No bairro, as interdições começam a partir das 10h, e, segunda a prefeitura, a liberação das vias ocorrerá após o término do último bloco e a conclusão do serviço de limpeza.

4/2 (domingo)

No domingo de carnaval, permanecem as interdições do sábado, mas com alguns acréscimos. A Avenida Bias Fortes será bloqueada, bem como as ruas São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A Avenida do Contorno tem interdições a partir do cruzamento com a avenida Amazonas, até a interseção com a Álvares Cabral.

O Bloco do Chifrudo e o Hermanos interditam também a Rua Sapucaí por completo.

As intervenções de trânsito para os desfiles de Carnaval estarão no Waze e Google Maps, permitindo rotas alternativas. Confira a programação das interdições no Waze Event para todos os dias de Carnaval na capital.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata