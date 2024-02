A reportagem do Estado de Minas está no local e apurou que o trânsito está travado no trecho desde o meio-dia

Um caminhão tombou no início da tarde desta sexta-feira (2/2) na alça da MG-356 com o Anel Rodoviário, na Altura do Bairro Olhos D'Água, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ninguém ficou ferido.



A reportagem do Estado de Minas está no local e apurou que o trânsito está travado no trecho desde o meio-dia, mobilizando equipes da Via 040 e Polícia Militar Rodoviária.

Às 18h36, teve início o procedimento para, enfim, remover o veículo por meio de um guincho.

Leia também: PC cumpre 18 mandados em investigação que apura crimes de violência doméstica

Enquanto isso, o congestionamento na MG-356 chega ao BH Shopping.

Até o fechamento desta publicação, o trânsito estava sendo liberado por meio do esquema de “pare e siga”.