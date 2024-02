Festas de Agosto de Montes Claros, no Norte de Minas, serão homenageadas em desfile de escola de samba no Carnaval carioca

As Festas de Agosto de Montes Claros, realizadas há mais de 180 anos na cidade-polo do Norte Minas, serão “transportadas” para o Carnaval 2024. Os grupos de catopês, marujos e caboclinhos, protagonistas das festividades centenárias, serão representados na Marquês de Sapucaí pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, agremiação do grupo de acesso (grupo Ouro) do carnaval carioca, cujo tema do enredo é “Catopês: um céu de fitas”.

Está sendo realizada na cidade uma campanha para arrecadar recursos para levar os dançantes da manifestação folclórica ao Rio de Janeiro, para o desfile da escola de samba de Niterói, que acontecerá de sexta-feira (9/2) para sábado (10/2), primeiro dia das apresentações das agremiações do grupo de acesso, com transmissão da Band.

O primeiro Esquenta Catopês na Sapucaí, realizado em 7 de janeiro, foi um dos eventos promovidos para arrecadar recursos. Veja:

Dentro da campanha, acontecerá nesta segunda-feira, às 20h, na cidade (espaço “Venda do Fred”), um leilão de obras de arte beneficente, visando conseguir dinheiro para a viagem dos catopês ao Rio de Janeiro. Serão leiloadas quadros doados por artistas plásticos do município ou por seus familiares, entre eles, Márcio Leite, Conceião Melo, Andréa Cardoso e Hélio Brantes.

Também serão colocadas à venda criações de artistas já falecidos: Godofredo Guedes (pai do cantor Beto Guedes), Georgino Júnior e Konstantin Christoff. O leilão é organizado pela rotariana Felicidade Tupinambá, em parceria com a Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros e o empreendedor Fred Rocha, da “Venda do Fred”.

Uma campanha está em curso para arrecadar recursos com o objetivo de levar os dançantes da manifestação folclórica ao Rio de Janeiro Solon Queiroz/Divulgação

O presidente da Associação dos Grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos de Montes Claros, João Pimenta dos Santos Júnior, o Mestre Zanza Júnior, afirma que a entidade promove outros eventos para conseguir viabilizar a ida dos seus integrantes ao Carnaval carioca. Um deles é o segundo baile de carnaval “Esquenta Catopês na Sapucaí”, que, neste sábado, a partir das 14h, ao lado da sede da associação, no Bairro Morrinhos, em Montes Claros.

Zanza Junior diz que o objetivo da mobilização é arrecadar os recursos financeiros para levar cerca de 200 dançantes das Festas de Agosto para o desfile na Marquês de Sapucaí. A meta é conseguir dinheiro para pagar as despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos catopês, marujos e caboclinhos no Rio de Janeiro. “Vamos levar 200 pessoas ou número menor, de acordo com o valor arrecadado. Também queremos trazer para a cidade o acervo das alegorias sobre as Festas de Agosto e seus protagonistas usadas no desfile de carnaval”, assegura.

Ele lembra que a Acadêmicos de Niterói será a sétima escola de samba a passar pela Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfile das agremiações do grupo de acesso, sonhando em conquistar o primeiro lugar e se classificar para o Grupo Especial. A escola de Niterói vai passar pela Marquês com 1,900 integrantes e pelo menos seis carros.

Neste ano, os desfiles do grupo de acesso contarão com seis escolas que já passaram pelo Grupo Especial: Estácio de Sá, Império da Tijuca, Unidos da Ponte, União da Ilha, São Clemente e Império Serrano.

Valorização da cultura e do turismo

O empresário Fred Rocha, dono do espaço “Venda do Fred”, salienta que decidiu apoiar a campanha para arrecadar recursos para ida dos catopês, marujos e caboclinhos ao Rio de Janeiro por compreender a importância da cultura da cidade e do carnaval carioca para a divulgação das riquezas folclóricas, como as Festas de Agosto de Montes Claros.

“Nosso estabelecimento nasceu com o propósito de valorizara a cultura da cidade, por meio da divulgação da gastronomia, da música, do artesanato e do extrativismo. Com essa proposta, entendemos que temos a obrigação de fazer de tudo para que a cultura e os costumes da nossa cidade sejam divulgados e reconhecidos lá fora”, diz Rocha.

“O desfile do Carnaval na Marquês de Sapucaí é um dos maiores eventos públicos do mundo. Representa muito para Montes Claros ter a temática do enredo do desfile de uma escola de samba os catopês”, completa. Ele afirma que a divulgação das Festas de Agosto no Carnaval carioca também vai contribuir para fomentar o turismo na cidade-polo do Norte de Minas.

“Montes Claros, cada vez mais, é palco de novos negócios e vem se desenvolvendo e prosperando. Mas a melhor forma de uma cidade ser reconhecida no país e no mundo se dá por meio da cultura. Acredito que, após o desfile do Carnaval no Rio, retratando nossos legítimos catopês, em um futuro próximo, teremos um crescimento do turismo, tais como ocorre com o 'vermelho e o azul' do Amazonas”, disse Fred, se referindo ao Festival de Parintins, os grupos do “Boi “Caprichoso” (azul) e do “Boi Garantido” (cor vermelha).

Formação do povo brasileiro na Marquês

O carnavalesco da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói Tiago Martins afirma que, ao focalizar os grupos das Festas de Agosto de Montes Claros, a agremiação aborda a formação do povo brasileiro, destacando os catopês (negros), marujos (portugueses) e caboclinhos (representação do índio).

“A gente abre o desfile trazendo os três povos que compõe nosso país e que formaram esses grupos. A gente começa com os indígenas que contribuíram para a formação dos caboclinhos; os portugueses que, por meio das lutas entre cristãos e mouros, contribuíram para a marujada; e os negros que, por meio de sua congada, trouxeram os catopês”, assegura Tiago Martins.

A escola de samba de Niterói prestará homenagem ao Mestre Zanza (João Pimenta dos Santos), falecido aos 88 anos, em outubro de 2021, e que comandou as Festas de Agosto de Montes Claros por décadas. À frente de um dos carros alegóricos, durante o desfile, a agremiação terá uma grande alegoria com representação da figura do Mestre Zanza.

O falecido líder dos grupos de catopês, marujos e caboclinhos também é citado na letra do samba-enredo da escola de samba, que faz menção à história e às tradições do povo negro, à resistência quilombola e às antigas tradições de Minas Gerais.

Confira a letra completa do samba-enredo "Catopês: Um Céu de Fitas"

Sagrado tambor de fé (Ô! De fé)

E de enfrentar maré!

Brada seu vissungo

Africano chão fecundo

Que o escravo ganhou mundo

Pra louvar seus ancestrais

Trouxe de Angola

Resistência quilombola

E rompeu a dor da argola

Pelas bandas das Gerais

Bota preto Benedito no altar

Que não tem mais capiongo não

Reina o Congo sem calvário

Para a virgem do Rosário

Fiz a minha oração

Céu de fita! Chão de terno

No estandarte brilha eterno

A divina santidade

Vela acesa dor curada

Tem caboclo e marujada

Pelas cores da saudade

Toca o sino da igrejinha e a cidade se agita Dançam corpos feito pipas pra Nobreza coroar

Se o cortejo emudece, em silêncio

Mestre Zanza pra provar que a Intolerância

Não merece o meu cantar

Arreda minha gente!

Arreda do caminho

Que lá vem Nossa Senhora

Vem trazendo seus anjinhos

Tem desfile em romaria a negrura enfeitada

Santo Rei do meu legado

Vem fazer sua congada

Niterói em louvação

Faz a manifestação

Ganha a rua o som do preto

Vem trazer a batucada

Sou das Minas peregrino

O milagre a se mover

Oiá lá oia eu tô

No cortejo do Catopê