Um ônibus de viagem de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que não tinha licença para circular, quase provoca uma tragédia no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, na noite dessa sexta-feira (26/1). Ao tentar subir a Rua Monte Simplon, o veículo deslizou no asfalto, e o motorista perdeu o controle da direção, colidindo com dois carros, onde estavam dois idosos, de 78 e 80 anos. Ninguém sofreu ferimentos graves.

O ônibus, segundo depoimento do motorista à Polícia Militar (PM), seguia para o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte. O condutor disse que um aplicativo de celular sugeria que ele passasse pela Rua Monte Simplon.

No entanto, a rua é muito inclinada, e o piso estava molhado. Dessa maneira, os freios não funcionaram, e o veículo desceu a rua descontrolado, atingindo um Uno e um Palio. Nenhum passageiro do ônibus se feriu.

O veículo foi removido para o pátio do Detran-MG.