Os “rolezinhos” de motocicletas serão combatidos durante o carnaval de 2024 em Belo Horizonte. É o que afirma, nesta sexta-feira (19/1), o coronel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Micael Henrique Silva, comandante de policiamento da capital.



“Vamos ter operações para evitar o uso abusivo de motocicletas como aconteceu no período do Natal”, afirma.



Também serão feitas ações e operações no trabalho de inteligência para antecipar qualquer crime, como tráfico de drogas.



“Vamos ter intensificação de operações de blitz para evitar e prevenir a ocorrência de acidentes em decorrência do uso abusivo de álcool, que pode ceifar a vida de pessoas”, diz.



Para consolidar a segurança no carnaval do estado, o Governo de Minas havia anunciado, nessa quinta-feira (18/1), uma série de ações, com 100% dos policiais e bombeiros militares ativos.



BH receberá o reforço de 500 PMs vindos de cidades do interior. Os períodos de férias e folgas serão suspensos, colocando mais de 36 mil policiais militares nas ruas e mobilizando mais de 6 mil bombeiros, que estarão empenhados em atividades preventivas, de resposta e de controle e fiscalização de ocorrências de incêndios, emergências médicas e salvamentos.



Júlio César Pereira de Freitas, comandante da Guarda Civil Municipal de BH também reforça que todo o efetivo de 2.306 guardas serão empenhados para manter a organização e segurança no carnaval.



“O prefeito pediu uma atenção especial da Guarda porque a cidade, para além do carnaval, continua acontecendo. Temos hospitais funcionando e pessoas que querem entrar e sair de suas casas”, ressalta.



O Corpo de Bombeiros ainda está se reunindo com a prefeitura para planejar a segurança e organização do evento. Mas já adiantou que vai disponibilizar uma equipe de brigadas, caminhão de combate ao incêndio, caminhonete de salvamento e ambulância.

