Desde setembro do ano passado, as visitas estavam suspensas, mas a partir desta segunda-feira (15/1), a Casa de Cacos está reaberta. Construída e customizada pelo geólogo Carlos Luís de Almeida, o casarão ficou abandonado por 15 anos devido a problemas estruturais. O espaço artístico revestido por fragmentos foi tombado como patrimônio histórico e cultural em 2020, e, em agosto de 2022, as portas foram finalmente reabertas após restauração.

Localizada no Bairro Bernardo Monteiro, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Casa de Cacos ainda não tem título de museu, mas é um espaço gratuito, artístico e cultural icônico para a população da cidade e visitantes. Para formar o mosaico e revestir a casa, o geólogo Carlos Luís de Almeida coletou fragmentos a partir de 1963 até sua morte, em 1989. As peças formam diversas imagens e revestem paredes, mesa de jantar, cama, televisão e rádio entre outros.

Dessa vez, as portas da casa icônica de Contagem ficaram fechadas por pouco tempo comparado aos 15 longos anos em que ficou abandonada. A Secretaria de Cultura da prefeitura relatou, por meio de sua assessoria, que o motivo para o fechamento foi uma pequena danificação em uma marquise em área anexa ao casarão, causada por uma forte ventania. O pequeno defeito ainda não foi restaurado, porém, para retomar as visitas com segurança, a área foi isolada.

A assessoria informou ainda que, na teoria, não há possibilidade de alguma parte da estrutura da casa ser afetada pelas fortes chuvas que atingem o estado de Minas Gerais nesta época do ano. E que a Casa de Cacos foi "bem restaurada e está tudo certo com documentos de aptidão para receber o público".

Além da oficina de mosaicos com a artista Cris Leão para celebrar a reabertura nesta segunda-feira, não há planos para promoção de outras atividades no espaço cultural. Porém, ainda segundo a assessoria, a Casa de Cacos deve entrar no roteiro da iniciativa Noites Mineira de Museus neste ano.

Segundo reportagem do Estado de Minas, escrita em 2022 no período da reabertura, o icônico casarão é único em sua tipologia no Brasil: “A construção é considerada pioneira do gênero no país e equiparada à Capela de Ossos, na Igreja de São Francisco, em Évora, Portugal, e às criações do arquiteto espanhol Antoni Gaudí (1852-1926).”



