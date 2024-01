O homicídio aconteceu em uma residência localizada em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro

O corpo de um homem foi encontrado em uma residência de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, na madrugada desse domingo (14/5), com uma faca cravada no tórax. A vítima estava deitada em uma cama. A esposa, de 31 anos, é suspeita pelo homicídio.

A mulher foi presa e confessou o homicídio. À Polícia Militar (PM), ela disse ter um histórico de violência doméstica e abuso psicológico por parte do homem; ele teria forçado a esposa a se relacionar sexualmente com outras pessoas e a ameaçado de morte.

Testemunhas relataram aos militares que, momentos antes do crime, ouviram gritos e xingamentos vindos do interior de uma casa.

O Conselho Tutelar foi acionado e assumiu a responsabilidade pelo filho de 4 anos da suspeita, que também teria sido agredido pelo homem. A criança apresentava vermelhidão nas nádegas.

Antes de ser levada para a delegacia, a suspeita foi encaminhada para hospital, já que apresentava uma lesão em seu lábio superior.