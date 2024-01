Um homem de 54 anos foi assassinado a facadas pelo próprio filho, de 23, na madrugada desta segunda-feira (15/1), no Bairro José Muniz, em Recreio, na Zona da Mata mineira.





Segundo o Boletim de Ocorrência, a vítima chegou em casa embriagada e começou a discutir com a esposa, de 53 anos. Depois de alguns instantes, o homem bateu na mulher.





O filho do casal, então, entrou no meio para poder proteger a mãe. No entanto, também acabou sendo agredido pelo pai.



O rapaz pegou uma faca e perfurou diversas vezes o pai, que morreu no local.





Logo após o crime, o próprio rapaz entrou em contato com a Polícia Militar (PMMG) e confessou ter matado o pai. Ao chegarem ao local do crime, a PM encontrou o corpo da vítima.





A mãe do rapaz confirmou toda a versão do filho. No entanto, ele foi preso e levado para a Delegacia de Leopoldina. O caso agora será investigado pela Polícia Civil (PCMG).