Um homem morreu e outros cinco foram internados na Santa Casa de Misericórdia, em Patrocínio, Região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, sob suspeita de intoxicação alimentar depois de participarem de confraternização de uma empresa de agronegócios da cidade, na noite da última sexta-feira (12/1). Todas as vítimas são funcionários da empresa.





Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (15/1) pela Santa Casa de Misericórdia, entre os quatro pacientes que seguem internados, três estão em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo que um deles está entubado; o outro paciente está em observação na ala de enfermaria do hospital.





Já Wagner Martin, de 37 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã seguinte da festa, a caminho do Pronto Socorro Municipal.





Uma outra vítima teve alta no Pronto Socorro Municipal, na noite de domingo (14/1).





Posicionamento da PCMG





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, por meio de nota, que deslocou a perícia oficial ao local da confraternização para realizar os trabalhos de praxe e recolher amostras de alimentos consumidos pelos participantes.



“A PCMG instaurou inquérito policial para apurar o fato, inclusive com procedimento de oitivas de participantes, organizadores e trabalhadores do evento, para verificação do ocorrido e apuração de eventuais responsabilidades.



As seis vítimas foram direcionadas para atendimento médico, sendo que um homem, de 37 anos, foi a óbito. Na ocasião, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico-Legal para ser submetido a exames e a Polícia Civil aguarda a conclusão de laudos periciais para atestar as circunstâncias e a causa da morte.



Os trabalhos prosseguem a cargo da Delegacia de Polícia Civil em Patrocínio”, finaliza a nota da PCMG.



Postagens de pesar e luto





A empresa “4 Folhas" divulgou em suas redes sociais postagens com conteúdos de pesar e luto, até a próxima quinta-feira (18/1). pelo ocorrido.