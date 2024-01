A chuva desta segunda-feira (15/1) causou alagamentos em Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas. Córregos e o Rio Vermelho transbordaram em vários pontos, como na Região Central e também no Bairro Boa Viagem.

Conforme a Defesa Civil do município, choveu muito na cabeceira do Rio Vermelho, que corta toda a cidade, ocasionando o aumento do volume de água. Em alguns trechos, houve transbordamento.

Alagamentos



Um dos pontos de alagamento ocorreu na Rua Monsenhor Cerqueira, conhecida como “Asfalto debaixo”, no Centro. A água subiu até a altura do meio-fio em algumas vias.

No Bairro Boa Viagem, o córrego que passa pela região também transbordou. Em vídeo que circula nas redes sociais, uma moradora relata que a água levou parte do asfalto. Em algumas casas, chegou a invadir o terreiro e varandas. Uma moradora mostra a caixa d’água sendo arrastada.

Danos e prejuízos

Ainda de acordo com a Defesa Civil, os rios e córregos estão limpos, e não ocorreram grandes estragos. Nenhum morador precisou sair de casa. Ainda não há um balanço final das ocorrências com danos e prejuízos.

Alerta

O aumento de volume de água em Itapecerica deixou em alerta a Defesa Civil de Divinópolis. O Rio Vermelho é o principal afluente do Rio Itapecerica. A orientação é para que as famílias ribeirinhas fiquem atentas, já que o nível do rio deve subir ao longo do dia devido à água que vem da cidade vizinha.

*Amanda Quintiliano especial para o EM