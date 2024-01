Mais um crime envolvendo a população de rua de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (7/1). Um homem, de 34 anos, conhecido por “Ciclope”, foi morto a facadas, no início da madrugada, na Rua Curitiba, Centro de Belo Horizonte.

Segundo o Boletim de Ocorrência da (BO) da Polícia Militar, a central do Copom recebeu um telefonema dando conta de que havia um homem caído na rua, sangrando muito, e que tinha várias perfurações.

Quando os militares chegaram ao local, o homem ainda estava com vida e foi levado para o Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS). Ele foi levado para a sala de cirurgia, no entanto, não resistiu e faleceu.

Os policiais informam que existem dois suspeitos. Essa afirmação é feita com base em imagens de câmeras de segurança, do Serviço de Monitoramento do Centro de BH, da Prefeitura.

Nesse vídeo, os dois suspeitos aparecem ao lado da barraca da vítima. Alguns minutos depois, o homem foi encontrado esfaqueado na rua. Possíveis testemunhas alegaram que nada viram.