A tarifa do pedágio da BR-040, no trecho entre Juiz de Fora, no Triângulo Mineiro, e Rio de Janeiro, vai sofrer reajuste. A partir desse sábado (6), quem passar pela região vai pagar R$ 14,50, em vez dos R$ 12,60 de anteriormente. O novo valor foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e divulgado pela concessionária Concer, que administra o trecho.

Leia também: Idoso cava buraco em casa ao ter sonho e morre em queda

O valor será praticado nas praças de Simão Pereira (MG), Areal (RJ) e Duque de Caxias (RJ). Segundo a ANTT, o reajuste acontece devido à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ocorrida entre junho de 2021 a junho de 2023, que teve um percentual de 15,42% positivo.

No site da Concer, em www.concer.com.br, é possível consultar tabela com todos os valores das novas tarifas.