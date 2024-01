Um carro caiu de uma ribanceira na Avenida Nossa Senhora do Carmo, altura do número 1.440, no bairro São Pedro, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O acidente foi na madrugada desta segunda-feira (1º/1).

Segundo informações iniciais, o carro seguia no sentido Centro quando foi atingido na traseira por outro veículo e caiu na ribanceira.

O motorista e a esposa conseguiram sair do veículo antes que o carro caísse, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

A grade que ficava no local foi destruída. Os bombeiros isolaram a cena.

Não há interdição na avenida.