Interdições do trânsito na Praça da Liberdade serão desativadas após a desmontagem dos palcos e limpeza das vias na segunda feira (1º/12)

O trânsito no entorno da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, está interditado neste domingo (31/12) para receber os últimos preparativos da “Virada da Liberdade”. Pelo segundo ano, o evento vai contar com atrações musicais, show de luzes e fogos. A expectativa é de que 30 mil pessoas participem da festa durante a virada do ano.

A partir das 14h de hoje, as avenidas Cristóvão Colombo (entre Avenida Brasil e Rua Alagoas), Bias Fortes (entre Rua da Bahia e Alameda da Educação) e Brasil (entre Rua Gonçalves Dias e Praça da Liberdade), estarão bloqueadas nos dois sentidos.

Desde a tarde deste sábado (30/12), o trânsito na Avenida Cristóvão Colombo, entre a Avenida Bias Fortes e Rua Sergipe, no sentido Savassi, está fechado. Além disso, as alamedas da Educação, entre Rua Gonçalves Dias e Avenida Bias Fortes, e da Segurança, entre Avenida Brasil e Rua Gonçalves Dias, também estão interditadas.

Ao longo do evento a BHTrans recomenda que quem for trafegar próximo a região fique atento devido ao grande número de pedestres. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) irão operar o trânsito na região e orientar motoristas e pedestres.

As interdições serão desativadas após a desmontagem dos palcos e a limpeza das vias na segunda feira (1º)

Desvios

Sentido Centro/Savassi: Avenida João Pinheiro, Rua Gonçalves Dias, Rua da Bahia, Rua Antônio de Albuquerque, Rua Alagoas, Avenida Cristóvão Colombo.

Sentido Savassi/Centro (de 20h a 0h): Avenida Cristóvão Colombo, Avenida Brasil, Rua Cláudio Manoel, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias.

Pontos de Táxi

Avenida Brasil depois da Rua Alagoas;



Avenida João Pinheiro em frente à Escola Estadual Afonso Pena (sentido Praça da Liberdade);

Rua da Bahia, em frente ao Centro Universitário Izabela Hendrix.

Transporte coletivo

Linhas sentido Centro/Savassi:

2101 - Grajaú/Sion



2103 - Prado/Anchieta



2104 - Nova Gameleira/BH Shopping



4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade



4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio



4106 - São Cristóvão/Santo Antônio



5031 - Suzana / Savassi via Universitário



5101 - Suzana / Cruzeiro



5102 - UFMG / Santo Antônio



5106 - Bandeirantes / BH Shopping



8001 A - Santa Inês/BH Shopping



8102 - União / Carmo Sion



8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere



8107 - Concórdia / São Pedro



8108 - Cidade Nova / Savassi



9103 - Santa Teresa / Santo Antônio



9105 - Nova Vista / Sion



9106 - Sagrada Família/Serra

Ponto de embarque e desembarque desativado: Alameda da Educação, 150.

Ponto substituto: Rua da Bahia, 1.900.

Linhas sentido Savassi/Centro:

2101 - Grajaú/Sion



2103 - Prado/Anchieta



2104 - Nova Gameleira/BH Shopping



4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade



4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio



4106 - São Cristóvão/Santo Antônio



4111 - Dom Cabral/Anchieta



5031 - Suzana / Savassi via Universitário



5101 - Suzana / Cruzeiro



5106 - Bandeirantes / BH Shopping



8001 A - Santa Inês/BH Shopping



8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere



8107 - Concórdia/São Pedro



9106 - Sagrada Família/Serra



SC02B - Savassi/Pça 7 via Sta. Casa/Pça. da Liberdade

Ponto desativado: Alameda da Segurança, 153.

Pontos substitutos: Avenida João Pinheiro, 607 e 547.