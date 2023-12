A virada de ano será de chuva e tempo instável em Minas Gerais. Por todo o estado a previsão para este domingo (31/12), e para o primeiro dia de 2024, é de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva, por vezes fortes.

Apesar do grande volume de precipitações esperado o calor não vai dar trégua, com as máximas podendo chegar a 36ºC nas regiões Norte, Noroeste e Jequitinhonha. Na capital, desde ontem, tempestades isoladas deixaram moradores em alerta. Em quatro horas, choveu 41,1 mm na Região Centro-Sul e 38,4 mm na Leste.

Ao longo de 2023, o estado vivenciou extremos climáticos: desde a seca intensa ao excesso de chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os fenômenos previstos para o ano-novo são resultado da formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) do verão. A formação do principal sistema meteorológico causador das chuvas é tardia, tendo em vista que, normalmente, também há ocorrências registradas ao longo da primavera. O “atraso” provocou um déficit de precipitação significativo em todas as regiões mineiras.

Conforme o instituto, todos os municípios estão em alerta de perigo potencial para chuvas fortes. O aviso é emitido quando há possibilidade de pancadas de até 50 mm/dia, ventos intensos de até 60 km/h. Apesar disso, o risco de corte de energia, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas é baixo.

O alerta é válido até a próxima terça-feira (2/1) e, até lá, a recomendação é que as pessoas redobrem a atenção, evitem áreas de inundação, não trafeguem em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões. Em caso de raios, é indicado que as pessoas não permaneçam em áreas abertas e nem usem equipamentos elétricos. Caso haja rachaduras nas paredes das casas ou surgimentos de fendas, depressões ou minas d’água no terreno avise imediatamente a Defesa Civil municipal.

Situação de emergência

Mesmo com a intensificação das chuvas previstas para janeiro, nove cidades mineiras chegaram a decretar situação de emergência já em novembro. No último mês do ano, se acumulam 21, que decretaram situação de anormalidade por desastres relacionados aos temporais. Na lista da Defesa Civil estadual, há cidades do Vale do Jequitinhonha, Norte, Sul e Zona da Mata. No atual período chuvoso, cinco pessoas morreram, 663 estão desalojadas e 65 se encontram desabrigadas.

Durante a situação de emergência, a legislação permite ações mais céleres por parte do poder público, para que o socorro e a assistência sejam garantidos à população atingida. Em algumas situações, os municípios podem fazer contrações sem necessidade de licitação.

No último sábado (23), três pessoas da mesma família morreram afogadas em Paracatu, Região Noroeste de Minas Gerais, durante uma forte chuva que atingiu o município. As vítimas estavam em um carro que foi levado pela enxurrada. O motorista do carro conseguiu se salvar, mas a esposa e os dois filhos, de dois e 11 anos, ficaram presos. A mulher e as crianças morreram.

Em 19 de novembro, uma mulher morreu ao ser atingida pela queda parcial da estrutura de uma residência na cidade de Pedralva, no Sul de Minas, durante um temporal. Outras duas pessoas ficaram feridas na ocorrência. No dia 15 de novembro, um homem morreu depois que a estrutura de um barracão caiu sobre ele durante um temporal em Cássia, no Sul de Minas. A vítima trabalhava no local. Os destroços ainda atingiram um carro, que parou com as rodas para cima.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belo Horizonte

Domingo (31/12): Céu nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas

isoladas. Temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

Céu nublado com pancadas de chuva, por vezes forte, e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 22ºC e máxima de 29ºC. Segunda (1º/1): Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 26ºC.

Céu encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 18ºC e máxima de 26ºC. Terça-feira (2/1): Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva, por vezes fortes, e trovoadas isoladas. Temperatura mínima de 17ºC e máxima de 26ºC.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais