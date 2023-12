Festa vai contar com um show de 300 drones

Para celebrar a chegada de 2024, o governo de Minas preparou uma programação especial na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Pelo segundo ano, a Virada da Liberdade vai contar com atrações musicais, show de luzes e fogos. A expectativa é de que 30 mil pessoas participem da festa neste domingo (31/12).

O evento, que começa às 18h, conta com uma operação de trânsito especial. Veja detalhes de toda a festa que foi montada na Praça da Liberdade:

Trânsito

As avenidas Cristóvão Colombo, Bias Fortes e Brasil estarão fechadas a partir das 14h para a implantação do plano operacional do evento. Além disso, a BHTrans vai monitorar todo o trânsito e o transporte da região, para facilitar o fluxo de veículos.

As linhas de metrô da capital vão funcionar normalmente das 5h15 até as 23h, com intervalos de 15 em 15 minutos entre os trens durante todo o domingo. Táxis estarão posicionados em pontos na rua Alagoas, depois da Avenida Brasil; na Avenida João Pinheiro, em frente à Escola Estadual Afonso Pena, sentido Praça da Liberdade, e na rua da Bahia, em frente ao Centro Universitário Izabela Hendrix.



Atrações

Dois palcos foram montados nas extremidades da Avenida Brasil e da Alameda dos Despachos (Praça José Mendes Júnior). O Palco Minas recebe, a partir das 19h, apresentações de pagode, DJs e samba. Também a partir das 19h, o Palco Gerais terá música eletrônica e a energia do Carnaval.

A Virada da Liberdade vai unir artes visuais, música, dança, cozinha mineira, manifestações religiosas e boas energias em uma experiência única, alinhando o urbano e o ancestral. No Cozinha Viva Mineira, cozinheiras mineiras convidadas pela chef Ana Motta vão preparar releituras de pratos mineiros tradicionais ao vivo para o público presente, que ao final poderá degustar as receitas. A atriz Nany People é a apresentadora que dará o tom da virada e fará a contagem regressiva.

Leia também: Mega da Virada: com o que sonham os mineiros que apostam?

Programação

ALAMEDAS - (Praça da Liberdade)

18h Viradinha -Bloquim duBem

19h Cozinha Viva Mineira

20h Bloco Afro Magia

Negra apresenta Yiaminas

21h Afoxé Illê Odara

23h Samba Queixinho

LOUNGE LIBERDADE - (Em frente Palácio da Liberdade)

19h DJ Melissa

19h VJ Pedreiro

21h30 VJ 1MPAR

23h55 Virada

Nany People

PALCO MINAS - (Av. Brasil)

19h Pagode das Mina

19h50 Dj Camis

20h10 RAP 100 Kô

20h40 Dj Camis

21h Samba da Baixinha

22h Dj Camis

22h15 Adriana Araújo

PALCO GERAIS - (Av. José Mendes Júnior)

19h Baile da Dri

20h10 Dj Vini Brown

20h30 Bloco da Calixto

21h40 Dj Vini Brown

22h Swing Safado + Sarah Guedes