BH deve ter dia de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas

Os mineiros podem se preparar para mais um dia de calor com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nesta terça-feira (26/12).

Em Belo Horizonte, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista deve ser de 19°C, e a máxima, de 31°C, com umidade relativa do ar mínima em torno de 40%, à tarde, segundo a Defesa Civil municipal.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Grande BH e Vale do Rio Doce.

Nas demais regiões, o dia deve ser de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No estado, os termômetros devem ficar entre 17°C e 39°C.

Alerta e risco geológico

Belo Horizonte está sob alerta de chuvas intensas até as 8h desta terça. Além disso, a capital tem aviso de risco geológico moderado emitido pela Defesa Civil municipal para a Regional Centro-Sul.