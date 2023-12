Um homem de 33 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas na Vila Cemig, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi preso nessa sexta-feira (22/12), em São João da Ponte, no Norte de Minas Gerais. Ele estava foragido da Justiça há quase um ano.

Condenado a uma pena de 29 anos e 8 meses de prisão, o homem, mais conhecido como "Sapo", tem uma extensa ficha criminal, com passagens pela polícia por tráfico de drogas, porte de armas e homicídio.

O suspeito já vinha sendo monitorado há cerca de duas semanas pela Polícia Militar (PM) de Minas Gerais. Ele foi localizado em uma ação conjunta entre a PM e o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais.

No momento da prisão, o foragido usava um RG falso. Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre .40, dois carregadores, 17 munições calibre .40, dois cadernos com a gestão financeira do tráfico de drogas e quatro aparelhos celulares.