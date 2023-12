O carnaval de BH conta com palco, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos

O carnaval da capital mineira já tem verba garantida de, pelo menos, R$ 1,5 milhão. Neste sábado (23/12), a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou dois novos patrocinadores para o próximo ano de folia.

O Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac em Minas e Sindicatos Empresariais e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) irão apoiar financeiramente a festa belo-horizontina por meio das chancelas Apoio e Colaboração.

As propostas da Fecomércio-MG e da CDL/BH foram de, respectivamente, R$ 1 milhão e R$ 500 mil em verbas diretas. Entre as contrapartidas, disponibilizadas de acordo com cada uma das duas cotas de patrocínio, estão: possibilidade de ativações de marca em logradouros públicos, exposição de marca nas redes sociais, portal e imprensa e a exibição em peças gráficas e de sinalização de avenida.



"Esses investimentos irão ajudar a proporcionar aos foliões uma festa cada vez mais acessível e sustentável, com uma infraestrutura de qualidade, atraindo a participação dos moradores da cidade e turistas de diversas partes”, afirma Gilberto Castro, presidente da Belotur.

Carnaval 2024



A edição de 2024 do carnaval de Belo Horizonte está confirmada e já tem o período oficial divulgado: 27 de janeiro e 18 de fevereiro. Além da importância cultural e de entretenimento, a festa gera emprego e renda para vários setores da sociedade.



Além dos famosos blocos de rua, a folia da capital mineira conta ainda com palco, desfiles de escolas de samba e blocos caricatos, abertura oficial com o Kandandu (encontro de blocos afro) e eleição da Corte Momesca. Na última edição, realizada no ano passado, o festejo teve 5,25 milhões de foliões circulando na cidade, entre eles 226 mil turistas, e uma movimentação financeira de R$ 720 milhões de reais.