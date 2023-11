As armas foram aprendidas com os dois jovens, assim como a droga

Dois jovens, de 20 anos, morreram em confronto com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em Pimenta, no Centro-Oeste do estado, na noite dessa terça-feira (21/11). A dupla planejava matar membros de uma gangue rival após o assassinato de três pessoas no fim de semana.



Um dos crimes aconteceu na sexta-feira(17/11). Um homem, de idade não revelada, foi morto a tiros. Já no domingo (19/11), dois irmãos, de 35 e 40 anos, também foram assassinados a tiros dentro de casa. A mulher era esposa de um criminoso conhecido na região. Eles integravam a quadrilha dos jovens mortos ontem.



Devido aos homicídios do fim de semana, o policiamento no município havia sido reforçado.



As equipes do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) da 7ª Companhia Independente de Policiamento Especializado de Divinópolis obtiveram informações de que homens planejavam matar os membros da gangue rival suspeitos dos últimos crimes.

Quando os policiais chegaram ao local, no Bairro Abel Duarte, os jovens tentaram fugir e atiraram contra os policiais.

“Os policiais, no estrito cumprimento do dever legal, se defenderam com disparos de arma de fogo atingindo os dois indivíduos”, informou a PMMG.



Os militares chegaram a socorrer os jovens com vida. No local, a PM apreendeu dois revólveres cal. 32 e 38, cinco munições deflagradas, uma percutida e três munições intactas, além de cocaína. A polícia não divulgou a quantidade.



Conforme a PM, um dos jovens tinha passagens policiais por porte irregular de arma de fogo e tráfico de drogas. O outro, por homicídio.