Um motociclista ficou ferido por bater contra um cabo de aço esticado no meio da rua na cidade de Prata, no Triângulo Mineiro. Uma câmera flagrou o acidente, que foi causado por um guincho que fazia serviço sem sinalização da via.

No vídeo é possível ver o dono do caminhão guincho esticando o cabo dentro de uma casa, de onde ele retiraria um carro. Não há cones ou qualquer outra sinalização.







O motociclista se aproxima sem perceber o cabo tensionado cruzando a rua, bate com o rosto contra o cabo e cai do veículo. Além da cabeça, o pescoço do homem é ferido.



O motorista do caminhão disse que ainda tentou avisar o condutor, mas não houve tempo. Ele mesmo levou a vítima até o atendimento municipal e aguardou a chegada da Polícia Militar para o registro da ocorrência.



Com isso foi descoberto que o guincho estava com documentação atrasada e o caminhão foi recolhido.



O motociclista seguia recebendo atendimento médico até o a finalização desta reportagem.