Foram cumpridos dois mandados de busca na casa e consultório de um médico suspeito do crime

A Polícia Civil de Manhuaçu, na Zona da Mata, realiza, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, desde terça-feira (21/11), a operação Calígula. O objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão na residência e consultório médico de um homem suspeito de ter assassinado sua ex-companheira, uma mulher de 22 anos, no último dia 24 de setembro. Até o momento foram apreendidos celulares e notebooks, material encaminhado ao setor de perícia da Delegacia Regional, em Manhuaçu.

Segundo as investigações, feitas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a vítima saiu de Governador Valadares, acompanhada do companheiro, para ir a uma festa na zona rural de Reduto, cidade que fica a 200 quilômetros de distância.

Na manhã seguinte, quando retornavam a Governador Valadares, o companheiro da vítima teria cochilado ao volante e perdido o controle do veículo, o que resultou em um pneu furado.

Durante a troca do pneu, a jovem teria saído do veículo e caminhado em direção a uma área de vegetação. Posteriormente, ela foi encontrada sem vida.

Dez dias depois, em 3 de outubro, a Polícia Civil realizou a reprodução simulada dos fatos para auxiliar na investigação. Foram feitos levantamentos também em Manhuaçu, Manhumirim, Alto Jequitibá e Reduto.

Segundo a delegada Thais Orofino, “considerando que o celular da vítima não havia sido localizado no local do crime, onde estavam apenas a mulher e seu companheiro, representei pela expedição dos mandados de busca e apreensão contra o homem, a fim de elucidar os fatos, sanando contradições e obscuridades”.

O nome da operação faz referência ao imperador romano, conhecido por sua luxúria, extravagância e perversidade sexual.