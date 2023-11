Uma mulher se atrapalhou com as compras, bateu em uma caçamba e acabou dentro da coleta de entulhos. A cena, que aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, chamou a atenção pelo inusitado. Apesar disso, a motociclista teve ferimentos leves.



O que foi informado ao Corpo de Bombeiros é que a mulher, de 35 anos, se distraiu ao tentar mexer com as sacolas de supermercado que levava penduradas na moto.

Com isso, ela bateu na caçamba de materiais de construção, deixada no Bairro Jardim Inconfidência, Zona Sul da cidade. O impacto a projetou para dentro do recipiente.

Leia também: Vídeo mostra motociclista batendo em cabo de aço esticado no meio da rua

Testemunhas ficaram surpresas com a situação e ajudaram a mulher, que precisou de atendimento dos bombeiros.

Ela foi encaminhada para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) do Bairro Pampulha, onde recebeu cuidados médicos.

Uma mulher se atrapalhou com as compras, bateu em uma caçamba e acabou dentro da coleta de entulhos. A cena, que aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, chamou a atenção pelo inusitado. Apesar disso, a motociclista teve ferimentos leves.