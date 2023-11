Depois de dias de calor extremo, chove em Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (16/11). Há registro de chuva fraca nas regionais Leste, Centro-Sul e Oeste, conforme a Defesa Civil do município.

No Funcionários, Região Centro-Sul, o tempo fechou no fim da tarde e foi registrado chuvisco em diversos pontos. As precipitações começaram tímidas, mas a previsão é de chuva de intensidade moderada a forte nas próximas quatro horas. Mais cedo, a Defesa Civil emitiu alerta para tempestades isoladas e de curta duração.

Os níveis de precipitação deverão ficar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Além da chuva, há a expectativa de raios e ventos com velocidade em torno de 50km/h. O alerta da Defesa Civil é válido até às 8h de sexta-feira (17/11).

O órgão alerta à população para redobrar atenção em áreas com risco de inundação e evitar trafegar em ruas sujeitas a alagamentos. Os moradores também devem ter cuidado ao se abrigar ou estacionar veículos debaixo de árvores.

Ao longo do dia, porém, o calor não deu trégua. A máxima foi de 37,6ºC nesta quinta-feira. Mesmo com previsão de pancadas de chuvas, a sexta-feira continua quente e abafada, com a temperatura máxima prevista para 38ºC e mínima de 22ºC.