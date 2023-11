Em meio ao desconforto provocado pela onda de calor em Belo Horizonte, moradores do Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha, reclamam que estão há três dias sem água. O abastecimento no local foi interrompido na segunda-feira (13/11), quando a capital bateu recorde de 37,3ºC, sem nenhum comunicado prévio.

Quem tem caixa d’água conseguiu racionar e ainda tem um pouco para usar nas tarefas diárias, como tomar um banho rápido para ir trabalhar. O calor intenso piora a situação. “Já é ruim ficar sem água. Com esse calor, está insuportável. Aqui ainda conseguimos administrar a água, não faltou para o banho. Tem vizinhos que não têm água para nada”, afirma Silvio Cesar Camargos, líder comunitário do bairro.

O clima entre os moradores é de revolta e desespero. “Temos vizinhos com idosos acamados, esse é o maior problema. A Copasa não informa por que está faltando água. Dizem que no sistema consta que tem, e não fazem nada”, conta Silvio. Sem resposta sobre o retorno do abastecimento, o jeito foi encher baldes e comprar água mineral. “São várias ruas sem água e não sabemos como vai ficar”, disse ao Estado de Minas.

Procurada pela reportagem, a Copasa atribuiu o desabastecimento ao aumento no consumo neste período de calor intenso e ressaltou que o cenário pode levar à falta de água em outros bairros de BH. “A companhia ressalta que isso se deve exclusivamente à elevação brusca do consumo, uma vez que o sistema de produção de água está normalizado e operando em nível máximo”, informou por meio de nota. O consumo de água da população aumentou em média 20%.

Desabastecimento

Moradores de outras cidades também relatam estar há dias sem fornecimento de água. A população do Bairro Gavea II, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sofre há quatro dias com a falta do serviço. O mesmo vem sendo relatado por moradores de Santa Luzia, também na Grande BH.

Na manhã desta quarta-feira (15/11), a Copasa afirmou que cidades mais distantes do sistema produtor de água, como Esmeraldas, Igarapé, Lagoa Santa, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, podem ser atingidas pelo desabastecimento. Para minimizar os danos, a empresa diz que nas regiões mais críticas tem complementado o abastecimento com caminhões-pipa.

A companhia também está monitorando o cenário de abastecimento em toda a Grande BH. “Equipes operacionais estão fazendo manobras para garantir o abastecimento de todas as regiões e auxiliar na normalização do abastecimento o mais breve possível”, informou por meio de nota.

A Copasa pede, ainda, o consumo consciente de água durante os períodos de calor extremo, “principalmente para os clientes de imóveis localizados nas partes baixas das cidades da Grande BH e que se encontram abastecidos, para que outros pontos também possam ser atendidos normalmente”.