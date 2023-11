Belo Horizonte registrou nessa terça-feira (14/11) a maior temperatura de sua história para o mês de novembro: na Estação Meteorológica da Pampulha, foi atingida a marca de 37,9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Na tarde deste feriado da Proclamação da República (15/11), os termômetros registraram 36,8°C na mesma região por volta das 16h.

Na capital mineira, as temperaturas tendem a ficar na casa de 36°C e 37°C até domingo (19/11), quando uma pancada de chuva fará os termômetros caírem para 32°C, de acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Inmet.

“As temperaturas devem baixar a partir de domingo com o avanço de uma frente fria do Sul do país, que traz pancadas de chuvas para a maior parte do estado”, afirma.

Ainda assim, enquanto o estado passa pela terceira onda de calor do ano, os termômetros ainda vão de mínima de 14°C até a máxima de 42°C em Minas Gerais nesta semana, principalmente nas regiões do Norte, Noroeste, Triângulo Mineiro, Zona da Mata e Jequitinhonha.

Apenas na segunda-feira, as temperaturas darão uma trégua nessas regiões, quando os termômetros chegarão a 37°C.