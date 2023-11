O show da dupla sertaneja Israel e Rodolffo, marcado para esta quarta-feira (15/11), foi cancelado pela prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, devido ao temporal que atingiu a cidade no início desta tarde.

Com a chuva, a parte da estrutura montada para a 1ª Festa do Peão foi danificada. Segundo o Corpo de Bombeiros, o teto de uma arquibancada cedeu. Os militares foram acionados para vistoriar o local. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura, as ocorrências não deixaram vítimas. O show que aconteceria nesta terça-feira e que marcaria a abertura do evento foi adiado para domingo.

Estrutura de show danificada em Pouso Alegre CBMMG

Na Avenida Major Armando Rubens Storino, no Bairro Jardim Canadá, os militares foram acionados para queda de árvore que interditou a via. A árvore foi cortada e retirada do local.

A Defesa Civil municipal também foi acionada. Ninguém ficou ferido. A Festa do Peão será iniciada nesta quinta-feira (16/11).