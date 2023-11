Uma adolescente de 15 anos esfaqueou, nos braços e no peito, a atual namorada do ex-companheiro. O caso foi registrado na noite dessa quarta-feira (15/11), no bairro Marajó, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.



Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava em casa quando viu o ex, de 19 anos, passar de mãos dadas com a atual namorada, de 22 anos.



A adolescente, que não aceitava o fim do relacionamento, ao ver o casal, foi até a cozinha da casa dela, pegou uma faca e foi em direção à casa do ex.



Leia também: Mulher se esconde em casa de vizinha após ser agredida e estuprada



Ao chegar lá, segundo o B.O, ela tentou agredir ele. No entanto, ele conseguiu fugir. A adolescente, então, começou a agredir a atual namorada do ex. Ela tentou correr, mas caiu e foi esfaqueada quatro vezes.



Ela foi levada em estado grave para um hospital da cidade. A reportagem não conseguiu atualizar o estado de saúde dela.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu apreender a adolescente. Ela foi levada para a Delegacia, ao lado da mãe, como representante legal dela.A Polícia Civil irá investigar o caso.