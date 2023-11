Usina opera dentro do Rio Doce

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Minas Gerais multou, em R$ 1 milhão, a empresa Aliança Geração de Energia, responsável pela operação da Usina Hidrelétrica de Aimorés, no Rio Doce. Segundo o órgão, a usina estava em desacordo com a licença ambiental.

A multa foi aplicada no dia 27 de outubro. O órgão constatou que a não execução das medidas propostas pela empresa para minimização dos impactos ambientais, principalmente nos trechos de vazão, e a falta de efetividade nas medidas implementadas estão ocasionando danos ambientais significativos e não previstos no Rio Doce.

“Há diversos pontos do trecho que estão insalubres, devido aos acúmulos sólidos, lixo e esgoto, a proliferação de larvas, insetos e urubus, predominando o mau cheiro. Grande parte das medidas inicialmente propostas pela empresa para minimização dos impactos decorrentes da falta de água no trecho de vazão reduzida ou não foram implementadas ou não surtiram o efeito esperado”, disseram técnicos do Ibama.

“Os danos ambientais estão sendo agravados pela falta de efetividade dos programas de vertimento e pela condição sanitária da bacia, que está se deteriorando, em especial em virtude do lançamento de esgoto sem tratamento ou com tratamento ineficiente proveniente do município de Aimorés”, completou o órgão.

Leia também: Homem é agredido e sequestrado dentro da própria casa na Grande BH



Agora, a empresa deverá apresentar e implementar medidas alternativas capazes de melhorar a qualidade ambiental do trecho afetado.

A UHE Aimorés foi construída no rio Doce, na divisa dos Estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES), afetando os municípios de Resplendor, Aimorés e Itueta, em MG.