Um jovem de 21 anos foi agredido e sequestrado dentro da própria casa no Bairro Vila Nova, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quarta-feira (15/11). Até a publicação desta matéria a vítima ainda não havia sido encontrada.

O caso começou por volta das 23h, quando a ex-companheira da vítima relatou à Polícia Militar que os dois estavam em um cômodo da casa quando ouviram barulho de uma janela quebrando. O homem então teria ido ver o que estava acontecendo e se deparou com três suspeitos, que começaram a agredi-lo.

A mulher afirmou que, assim que percebeu o que estava acontecendo, afastou o filho do casal, de 1 ano, e tentou impedir as agressões. No entanto, um dos homens estava armado e gritava que naquele momento a vítima iria morrer.

Os criminosos, que também seriam jovens com idades entre 18 e 26 anos, levaram a vítima para uma mata nos fundos da residência e trancaram a ex-companheira no local. Depois de um tempo, começaram as buscas pela vítima.

Em relato aos policiais, a mulher disse que a motivação do crime pode ser uma separação envolvendo a ex da vítima.