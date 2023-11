crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG. Tres geracoes de mulheres no quilombo Manzo, no bairro Paraiso, regiao Leste da capital, em comemoracao pelo Dia da Consciencia Negra, celebrado em (20/11). Na foto, Mae Efigenia Maria da Conceicao, 75 anos e a matriarca do Quilombo Manzo.

O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. Desde 2011, a data integra o calendário oficial brasileiro, mas não é considerada um feriado nacional. No estado de Minas Gerais, apenas alguns municípios estabelecem feriado. Algumas dessas cidades são:



• Além Paraíba;

• Alfenas;

• Betim;

• Contagem;

• Frutal;

• Guarani;

• Ibiá;

• Jacutinga;

• Montes Claros;

• Pouso Alegre;

• São Sebastião do Paraíso;

• Sapucaí-Mirim;

• Sete Lagoas;

• Três Corações;

• Uberaba.

O que é o Dia da Consciência Negra?

O Dia da Consciência Negra tem como objetivo principal promover reflexão sobre a inserção da comunidade negra na sociedade brasileira e o impacto da cultura africana na formação da identidade cultural do país. A data é destinada a valorizar a herança afro-brasileira e incentivar o reconhecimento dela em instituições de ensino, organizações e espaços culturais e sociedade como um todo.

O dia 20 de novembro foi escolhido para a celebração do Dia da Consciência Negra em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos últimos líderes do Quilombo dos Palmares e que foi assassinado por bandeirantes em 20 de novembro de 1695. Historiadores reforçam que a data foi escolhida por um grupo de ativistas do Grupo Palmares, que realizou evento, em 1971, no Clube Náutico Marcílio Dias, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O Dia da Consciência Negra completa 52 anos neste novembro de 2023.

Em todo o Brasil, seis estados determinaram a celebração integral como feriado. Além disso, mais de 1 mil municípios em diferentes estados, incluindo três capitais estaduais, também comemoram a data. Os estados que declararam o Dia da Consciência Negra como feriado estadual (incluindo todos os municípios) são:

• Alagoas

• Amazonas

• Amapá

• Mato Grosso

• Rio de Janeiro

• São Paulo



Dia da Consciência Negra vai virar feriado nacional?

Há discussões no Congresso Nacional sobre a possibilidade de tornar o dia 20 de novembro um feriado nacional. Em 2021, o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) apresentou um projeto de lei com a proposta, que foi aprovado pelo Senado e agora aguarda votação na Câmara dos Deputados.