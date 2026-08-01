Dia dos Pais reduz drama para fundir bolhas digitais

Nos tempos de intensa produção de conteúdo, excesso de informações e efeitos especiais cada vez mais sofisticados, o mercado publicitário volta suas atenções nesse Dia dos Pais para algo que parecia ter ficado para trás: o realismo afetivo. Em vez do tom hiperemocional e do tradicional estereótipo do "pai herói", as campanhas das grandes marcas voltam a retratar a diversidade dos arranjos familiares e a rotina contemporânea. A proposta é aproximar pais e filhos numa fusão de bolhas digitais, estabelecendo reconexões neste cenário marcado pela fragmentação da atenção, segregação algorítmica e distanciamento social.



É nesse contexto que o Dia dos Pais chega ao mercado brasileiro combinando cautela econômica, mudanças nos hábitos de consumo e uma renovação na linguagem da publicidade. O reflexo aparece nas projeções positivas para o varejo. Enquanto o comércio de Belo Horizonte aposta em consumidores dispostos a investir mais nos presentes, o e-commerce nacional mantém expectativa de crescimento impulsionada pelo avanço das vendas online. Nas campanhas, o drama cede espaço ao humor, à interatividade e à empatia, criando um ambiente favorável tanto para as marcas quanto para os negócios.



Comemorada em 9 de agosto, a data deve movimentar principalmente os segmentos de vestuário, calçados e cosméticos em Belo Horizonte. Levantamento da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) mostra que quatro em cada dez consumidores pretendem comprar presentes, concentrando a preferência justamente nessas categorias. A pesquisa também aponta aumento no valor destinado às compras. O tíquete médio deve chegar a R$ 262,20, alta de 15,6% em relação ao ano passado. Entre aqueles que mantêm o hábito de presentear, quase metade afirma que pretende gastar mais em 2026.



"O aumento do tíquete médio é um sinal positivo para o comércio de Belo Horizonte. Além da intenção de investir mais nos presentes, observamos uma concentração da demanda em categorias que têm forte presença no varejo local. Isso cria um ambiente favorável para que os lojistas ampliem as vendas por meio de boas estratégias de atendimento, promoções e ofertas alinhadas ao perfil do consumidor", avalia Marcelo de Souza e Silva, presidente da CDL/BH.



O levantamento também confirma a força das lojas físicas, responsáveis pela maior parte das compras, enquanto o Pix se consolida como principal forma de pagamento à vista. A combinação entre agilidade, atendimento e a tradicional corrida às compras na semana que antecede a data continua sendo um diferencial competitivo para o varejo.



No cenário nacional, o comércio eletrônico segue em expansão. Estimativa da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) aponta que o faturamento do setor deve superar R$ 10,5 bilhões, com crescimento superior a 10% sobre 2025. A entidade avalia que o consumidor permanece atento ao custo-benefício e às promoções, equilibrando o orçamento em um ano influenciado por fatores como a Copa do Mundo e o calendário eleitoral.



Se os indicadores econômicos revelam um consumidor mais racional, a publicidade acompanha essa transformação. O movimento observado nesta temporada não se restringe a uma única campanha. Em diferentes segmentos, marcas vêm substituindo narrativas idealizadas por histórias mais próximas da experiência cotidiana. A valorização da diversidade familiar, do humor e das conexões genuínas surge como resposta a um consumidor que já não se identifica com discursos excessivamente publicitários e espera maior autenticidade na comunicação.



Essa mudança de linguagem aparece com clareza na campanha de O Boticário, criada pela agência SoWhat. Sob o conceito "A Trend das Trends", a marca parte de um diagnóstico bastante atual: algoritmos colocam pais e filhos em universos digitais cada vez mais distintos. Em vez de transformar o presente em protagonista, a campanha convida os pais a entrarem no universo dos filhos por meio das tendências das redes sociais, convertendo o ato de presentear em uma oportunidade de diálogo e aproximação entre gerações.



O movimento também se espalha para outros segmentos. Empresas como a Natura e grandes varejistas vêm apostando em conteúdos educativos, experiências interativas e narrativas que reforçam o cuidado, o respeito e a convivência familiar. O produto deixa de ocupar sozinho o centro da comunicação e passa a funcionar como ponto de partida para experiências compartilhadas.



Essa mesma lógica já ultrapassa a publicidade tradicional e influencia outros setores da economia. No turismo e na hospitalidade, empreendimentos como o Ouro Minas Dolce by Wyndham passaram a investir em pacotes que combinam hospedagem e alta gastronomia, transformando o presente em uma vivência. A estratégia acompanha um consumidor que valoriza cada vez mais experiências capazes de gerar memórias, em vez de apenas acumular bens materiais.



O Dia dos Pais de 2026 consolida, assim, uma mudança importante para o mercado publicitário e para o varejo. A força do comércio físico, aliados ao crescimento do varejo digital no país, mostram que conveniência, inteligência de dados e experiência de compra continuam sendo fatores decisivos. Mais do que vender produtos, as marcas procuram criar motivos para que pais e filhos compartilhem experiências. E o principal diferencial competitivo parece estar justamente onde a tecnologia ainda não consegue chegar: na capacidade de criar conexões humanas verdadeiras.

Briefing

BAKE OFF BRASIL

A 12ª temporada do Bake Off Brasil: Mão na Massa estreou neste sábado no SBT, com patrocínio de Cacau Show, Havan, Mueller e Zagonel. A partir de 7 de agosto, o reality também será exibido

pelo Discovery

Home & Health e pela HBO Max.

ALCANCE AMPLIADO

Beca Milano, Nadja Haddad e Giuseppe Gerundino seguem no comando da atração, que reúne 18 confeiteiros em desafios técnicos e criativos. Produzido pelo SBT em parceria com a Warner Bros. Discovery, o programa alcança mais de 35 milhões de pessoas por temporada.

ANIVERSÁRIO

Com 20 episódios, a competição terá uma prova especial em homenagem ao aniversário da emissora e será encerrada com uma edição reunindo personalidades. Para o diretor Daniel Abravanel, a atração oferece às marcas um ambiente de alta visibilidade e forte conexão com o público.

MINEIROS AVANÇAM

Três agências mineiras - Filadélfia, Lápis Raro e TOM - estão entre as Top 20 do Prêmio iBest Brasil 2026, disputando a premiação com algumas das principais empresas de publicidade e comunicação digital do país.

AMBIENTE DIGITAL

Criado em 1996 e relançado em 2020, o iBest reconhece os principais protagonistas da internet brasileira por meio de votação popular e técnica. O selo da premiação é considerado um dos principais reconhecimentos de relevância, inovação e influência no mercado digital.

BH-JAPÃO

Inspirado na milenar "Lenda das Estrelas", o 2º dia do 5º Tanabata Matsuri, com programação no Shopping Minascasa e no Mercado Central. O evento reúne cultura, gastronomia, espiritualidade, atrações geek e a tradicional cerimônia dos pedidos em bambus.

EXPERIÊNCIAS

Entre os destaques está a participação do chef César Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria, que ministrará oficina de confeitaria Yogashi e venderá seus doces. A programação inclui ainda apresentações de Taiko, danças tradicionais, oficinas de origami, experimentação de yukata e espaços temáticos.

CULTURA POP

O festival promove uma imersão no universo geek ao revelar a influência da mitologia e do folclore japoneses em animes, filmes e games. A exposição aborda símbolos como os Wagara, o misticismo do Studio Ghibli e as referências às estações do ano nas obras do mangaká Hiro Mashima.

IA ITAÚ

O Itaú retirou as letras "t" e "u" de sua marca nas redes sociais e em algumas agências, passando a se apresentar como "I a". A ação contou com a participação de celebridades como Rebeca Andrade e Isabelle Drummond, além de releituras artísticas do novo logo.

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LANÇAMENTO

A mudança faz parte da divulgação da IA.I, nova inteligência artificial do banco, desenvolvida para oferecer orientações financeiras personalizadas. Segundo a cientista da computação Karina Tronkos, a ferramenta busca compreender o contexto e os hábitos dos clientes para apoiar decisões com mais segurança e simplicidade.