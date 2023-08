Pais de todos os estilos

685

A Reserva convidou Marcos Piangers, autor e palestrante sobre paternidade, para fotografar com as filhas (foto: Divulgação)







No final da década de 1980 e início de 1990, Alyce Parsons foi a consultora de imagem responsável por desenvolver o perfil dos sete estilos universais. De lá para cá muita coisa mudou, modernizou, outras tantas caíram em desuso, outras desapareceram do mapa e uma infinidade surgiu. Afinal, quantas gerações não nasceram nesse período de tempo, e quanta coisa mudou nos nossos usos e costumes.

Mesmo assim, os sete estilos se tornaram referência. São eles: clássico, esportivo, elegante, romântico,

Zak convidou Leandro Souza e sua filha Martina para estrelas a campanha do Dia dos Pais (foto: Álvaro Fraguas/divulgação)

moderno, sedutor e criativo. Engana-se quem pensa que para estar bem-vestido é preciso usar o tempo todo terno e gravata. O estilo pode e deve ser influenciado por vários fatores como as estações de ano e as ocasiões vividas como momentos casuais, informais ou formais. É totalmente possível um homem ter mais de um estilo, como por exemplo ser elegante e romântico, ou esportivo e moderno, podendo ter dois ou três padrões, formando seu estilo próprio de ser e de se comunicar por meio de sua imagem. Ninguém precisa ficar preso ou tachado a um único estilo. Vamos explicar, resumidamente, cada um dos sete e assim você poderá ver em qual – ou quais – se encaixa.

A Hering criou coleção "Sintonia Perfeita" estrelada por Chay Suede e seus filhos, Maria, de 3 anos e José, de 2 anos (foto: Gleeson Paulino/divulgação)





CLÁSSICO – Preferem peças tradicionais, evitam tendências e ousadias, tem um visual mais conservador e atemporal. Preferem peças lisas ou com estampas listradas tradicionais. As cores preferidas são branco, cinza, off white, preto e azul. As peças-chave são camisas sociais, calça de sarja, tênis e sapatos sem muitos detalhes.

Coleção DLZ para o Dia dos Pais com Rodrigo Hilbert (foto: Douglas Moreira/divulgação)





ESPORTIVO – Visam em primeiro lugar o conforto e praticidade. Preferem peças de tecidos naturais como o algodão, estampas médias ou pequenas. Peças mais simples e funcionais como camisetas, calças jeans e tênis casuais.





ELEGANTE – Estilo muito parecido com o clássico, porém as peças sãos de melhor qualidade. Entende de moda, sabe o que e quando vestir, está sempre impecável, é sofisticado e se adéqua ao casual, informal, frio e calor com facilidade. As peças-chave são ternos, gravatas, blazer, sapatos de amarrar e mocassim.





MODERNO/SOFISTICADO – Ousa sem perder a elegância. Gosta de chamar a atenção pois está atento às tendências. Gosta de estampas geométricas e abstratas, cores escuras e sapatos com detalhes.





SEDUTOR – Seu visual transmite confiança e poder. Em geral são homens autênticos que gostam de se cuidar, cuidar da saúde e do corpo. Preferem modelagens mais justas e acinturadas. As peças-chave são blazer, camisas, camisetas gola em V, óculos escuros. Cores preferidas: preto, azul, black jeans e grandes contrastes.





CRIATIVO – Tem personalidade inovadora, é eclético, usa vários tecidos, estampas, padronagens e uma vasta gama de cores. Não segue regras, combina várias peças em um único look.

ROMÂNTICO – Em geral é gentil e cavalheiro, prefere cores mais claras e tons pastel. Foge do tradicional, usa tecidos leves como viscose, seda e linho.Tem gosto refinado e sutil, prefere estampas menores e mais delicadas.

Atualmente, alguns consultores de imagem criaram mais alguns estilos, tomando como base nosso país. São eles:





RÚSTICO – Para o homem do interior, sertanejo, de rodeios e festas “caipiras”. Um estilo “raiz”, ou cowboy, que gosta de usar camisa xadrez, calça e jaqueta jeans. As botas têm presença garantida.





HIPSTER – Aquele que transmite seu estado de espírito com a produção, seguindo o humor do dia. São originais. Bem parecidos com os criativos, sem medo de inovar. Misturam várias cores, formas artísticas e tecidos diferentes.





URBANO – Visual elegante com peças simples e básicas. Principal característica é a versatilidade, estilo próprio, e conforto. Cores são muito bem utilizadas e modelagem oversized. Vale combinar as cores neutras como o cinza, preto e branco junto com as coloridas.Tecidos mais usados são moletom, linho, algodão. As peças-chave são jaquetas, jeans, calças sarja, tênis, acessórios com detalhes, como brincos, colares em ouro, óculos e anéis.





ROCKER – Produções chamativas com uma aparência diferenciada, transmitindo toda a sua identidade. Referência em atitude e personalidade. Os excessos de couro e peças em preto e tons escuros são as principais características. Toque gótico e retrô, sem perder a modernidade.

Esclarecemos e informamos sobre os estilos no conceito geral de cada um deles. A moda masculina está sempre se reinventando e passando por diversas repaginações, ou seja, é importante falarmos de todas os padrões que se adaptem à cultura, personalidade e cenários. Os homens estão se tornando conhecedores de moda, estão a par das tendências. Independentemente de qual seja o seu estilo, uma coisa já se tornou unânime entre eles, todos querem conforto e qualidade. Essas duas características são as primeiras coisas que o consumidor procura quando vai adquirir uma peça. Os mais jovens também estão muito focados na cadeia produtiva, por causa da sustentabilidade, da economia dos recursos naturais e pela diminuição da poluição no processo de produção, pois sabemos que a confecção é uma das áreas mais poluentes. Para alegria, o setor tem alcançado boas soluções para minimizar essas questões.

Optamos por mostrar aqui a coleção para o Dia dos Pais 2023 de algumas marcas como a sulista DLZ, a mineira Zak, a sulista Hering, e carioca que virou paulista, Reserva. Estilos variados sim, todas elas atendem a vários deles.





Verão na DLZ A marca catarinense DLZ, lançou sua coleção primavera verão 2024, fotografada no Rio de Janeiro, com Rodrigo Hilbert como embaixador, pelo terceiro ano consecutivo. Atuando no mercado da moda desde 2008, a marca pertence ao Deliz Fashion Group. Foi fundada por Élio de Liz, que é o diretor-presidente, em Santa Catarina. Sempre em busca de novas tendências, modelagens com designs originais, a marca privilegia o uso de tecidos tecnológicos. A DLZ é feita para homens com personalidade e estilo, que curtem desde o denim vintage ao visual moderno.

É uma marca urbana e jovem, que está sempre conectada com a música, esportes e aventura. Com looks para o dia a dia ou vida noturna, nessa coleção a brisa da melhor estação chegou nos azuis do horizonte do verão DLZ. Sob o movimento das marés, entre a orla e a cidade, o homem DLZ aporta nos melhores looks do off white, sand color e cítricos. Não menos importante, o black night vem na onda de curtir a noite. Camisaria e batas italian style, em linhos, fios tintos neutros, algodão e viscoses minimalistas, nos traços de shapes secos e retos.

O tema da coleção primavera verão 2024 da marca é Deck Resort. Os tecidos utilizados nessa coleção são, linhos off e caquis, algodão fibra longa peletizado com maquineta flamê e viscose com estampas digitais. O mix de produtos possui 250 itens, como: camisas, t-shirt, polos, calças e bermudas casuais, denim e swim shorts. O homem DLZ é cosmopolita em férias, com roupas que vão do escritório à praia. O diretor de marketing e produto Ricardo Sander, se inspirou no homem que passa férias no verão europeu.





Dad & Me Pai é sinônimo de proteção, inspiração e cuidado. Junto com o Dia dos Pais chega o desejo de agradecer pela companhia, apoio, carinho e suporte. Esse foi o mote para a criação da campanha que a Zak criou para lançar a coleção para essa data tão especial. Em uma campanha que exala amor, Leandro Souza e Martina mostram seus momentos leves, felizes e repletos de carinho.

A coleção de inverno 2023 traz peças icônicas reconfiguradas e retrata o guarda-roupa confortável do homem cosmopolita. Por meio de texturas e cores poéticas, veludos, couros, sarjas e lãs de alta qualidade, a marca também apresenta o primeiro lançamento para o Verão, com camisas e bermudas de linho para a estação que se anuncia.

Para o Dia dos Pais, as opções de presentes são diversificadas, destacando-se as jaquetas de couro, polos de algodão peruano, os tênis Knit, jeans Diesel, a Vert com sua referência em sustentabilidade e, além disso, a camisa 100% linho, que é o carro-chefe da marca.

Na última quarta-feira, Bruno Gomide, CEO da marca, e a RP Maria Flávia Zech receberam clientes, amigos e a imprensa, na loja do Bairro de Lourdes, para o Sunset Brunch de lançamento da campanha de Dia dos Pais da Zak. Bruno Gomide para apresentar as peças da coleção de Dia dos Pais. No encontro o dermatologista Francisco Duarte, falou sobre os “Mitos e Fatos sobre os Procedimentos Estéticos”. Teve também a Varanda Tom sobre Tom por Ana Machado e Paula Sallum.





Pai mais cool do Brasil O Dia dos Pais se aproxima e a Reserva, traz mais uma novidade para esse dia especial. Em sua nova campanha , a marca convidou o autor e palestrante sobre paternidade, Marcos Piangers, para celebrar esse momento, e criar conversas sobre as mais diversas formas de exercer a paternidade.

Piangers é um nome experiente quando o assunto é paternidade, escritor da sequência de livros best seller “Papai é pop”, ficou conhecido por criar vídeos e abordar em suas redes sociais sua experiência como pai e conselhos sobre paternidade, se tornando em 2022 tema de filme nacional. O palestrante se uniu à Reserva para amplificar ainda mais a mensagem e diálogo sobre a importância da paternidade ativa.

“Estar perto de uma marca como a Reserva é uma honra. Minha missão é inspirar o melhor pai que existe dentro dos homens, e fazer isso ao lado da Reserva multiplica a mensagem imensamente. A Reserva é uma marca com responsabilidade social, que ajuda famílias de todo Brasil. Dessa forma, nossas missões se misturam”, diz Piangers.

A coleção conta com o presente ideal para o Dia dos Pais, com grande foco em sua linha de camisaria e polos, apresentando cores inéditas, além de um drop exclusivo de camisetas que levam frases emblemáticas do autor, que contam com 45 peças e variações, estampando frases como: “Pai presente muda tudo” e “É afeto o que nos faz humano”.

“Nossa campanha deste ano fala da importância de se aproveitar verdadeiramente nossos momentos entre pais, filhos e filhas. Por isso, vamos falar do tempo. Em uma mensagem repleta de afeto, carinho e consciência, convidamos à reflexão sobre o tempo que resta, a história a ser escrita, as memórias que ainda não foram criadas”, diz Rony Meisler, CEO da AR&Co e cofundador da Reserva.





Presentear com o basico A Hering, marca do básico do Brasil, criou uma coleção para o Dia dos Pais 2023 para emocionar. Na campanha “Sintonia Perfeita”, estrelada por Chay Suede e seus filhos, Maria de 3 anos e José de 2 anos, a marca retrata a paternidade como uma jornada de aprendizado, conexão e amor incondicional.

A nova coleção conta com as maiores apostas da temporada e uma curadoria pensada especialmente para agradar os pais. A linha inclui peças em linho, regatas em ribana e algodão, que proporcionam frescor e conforto nos dias quentes de verão, além de jeans versáteis e democráticos que atravessam gerações. Camisas em manga curta e longa, com estampas clássicas e atemporais. E para completar, a coleção oferece calças em tecido plano, linho, viscose e sarja, com opções de modelagens que garantem estilo e conforto.