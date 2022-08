Dia dos Pais com mais sentimentos genuínos e realismo para mudanças

(foto: Pixabay)



Qual seria o melhor presidente que um filho podaria dar ao seu pai neste domingo? Se olharmos para o "menu" de opções no comércio a resposta parecerá simples. Bastaria, por exemplo, definir qual o estilo de pai e buscar o melhor orçamento para cada bolso. Porém, quando se pensa em campanha publicitária, encontrar uma resposta não é tarefa para amadores. É preciso adaptar o interesse comercial aos desejos dos consumidores e seu comportamento, sentimentos que estão cada vez mais voláteis. As pesquisas de tendências de mercado, fundamentais para nortear as campanhas, apontam que cerca R$ 1,68 bilhões serão injetados na economia, de acordo estudo do CDL/BH.





FATURAMENTO Apesar da inflação e o cenário econômico pouco favorável, a expectativa se mantém para desfecho positivo. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mantêm a estimativa de que 63% dos consumidores pretendem comprar presentes, com o volume do período devendo superar os R$ 24 bilhões previstos. A intenção de um terço (34%) dos consumidores é gastar o mesmo valor do ano passado e 29% projetam gastos maiores do que em 2021. O ticket médio dos presentes é estimado em R$ 235. A pesquisa destaca que 39% dos respondentes são influenciados por promoções e descontos, dado que só perdeu para preço (50%) e qualidade do produto (42%). Com relação ao processo de compra, a maioria (79%) pretende usar lojas físicas, enquanto 43% devem comprar pela internet, em sites (70%) e aplicativos (64%).

PREFERÊNCIAS Artigos de vestuário, bebidas, perfumes, telefonia, tecnologia e acessórios são os itens mais procurados este ano. Hoje, vestuário e acessórios deverão ser os itens mais procurados e em lojas físicas. Já produtos de telefonia, tecnologia, bebidas e perfumes também devem apresentar boa demanda para os consumidores de última hora, mas com predominância no comércio eletrônico, de acordo com avaliação da KPMG, que usa dados do mercado e comportamento dos consumidores em seus estudos. A projeção de que este domingo será de grande movimentação está baseado nos seguintes dados: início do pagamento do novo auxílio do Governo Federal; cenário de lojas e shoppings abertos, que permitem maior acesso às compras, ao contrário do período agudo de pandemia; antecipação da primeira parcela do 13º salário.

SENTIMENTOS E para incentivar os consumidores, as campanhas deste ano carregaram no tom mais reflexivo. O tão falado engajamento social também está presente em quase todas as grandes campanhas. O dever paterno de cuidar da educação dos filhos, de sua proteção, e a inversão do processo mais tarde com filhos cuidando de pais na terceira idade são sentimentos fortemente explorados nas campanhas atuais. Os melhores temas se preocuparam em tratar a conexão genuína como agente transformador do futuro das crianças. Mas sem perder o realismo da necessidade de mudanças profundas nos relacionamentos, apresentando conteúdos, principalmente as grandes marcas, com discussões mais verticalizadas sobre a importância da paternidade, sobre o amor incondicional entre pais e filhos que inspire a ambos na transformação do mundo.