Peça mais importante do casamento, o vestido de noiva tem que ser perfeito

Qual menina, ainda criança, não sonhou com seu casamento e criou seu vestido de ideal? E quantas delas não quiseram exatamente esse vestido no dia D? Mas é possível conseguir materializar um sonho? A resposta é simples: Sim! Para isso existem as estilistas de vestidos de noivas e seus ateliês que fazem a roupa sob medida, mas é preciso ter dom, talento, técnica, conhecimento e muita, muita sensibilidade.

Fernanda Barcellos e Thais Teixeira da Costa Jair Amaral/EM/DA Press



Uma dessas “mestras” da costura é Thais Teixeira da Costa, e apesar de ser minha prima, me sinto muito à vontade de falar sobre seu trabalho, por ser reconhecido há décadas aqui tanto aqui, quanto no exterior.



Thais aprendeu a bordar ainda criança com sua mãe, Dulce, que fazia enxovais de luxo para bebês. Fazia ponto Paris pregando golas de renda nas blusinhas em tecido casca de ovo. Adolescente, passou a fazer suas roupas que agradavam as primas e amigas que compravam todas.



Depois de casada se mudou para Portugal, onde contato com os lanifícios – indústrias de lã de alta qualidade – e continuou a costurar e estudar. Foi onde aprendeu modelagem com maestria. Quando retornou ao Brasil, passou a fazer belos vestidos de festas em tule bordados. Por sinal, os bordados de Thais são um capítulo à parte.

Vestido de noiva da Danielle Benício Gabriel Godoi/Divulgação



Fez vários defiles, costurou para a alta sociedade. Uma de suas clientes, quando elogiada, dizia que os vestidos eram franceses. Certa vez, usou um deles em uma festa em Paris, foi abordada por um senhor que perguntou de onde era sua roupa e teve que dizer que era de uma modista de sua cidade, no Brasil. Ele lhe deu um cartão e pediu que entregasse à modista, elogiando a perfeição do bordado. Era ninguém menos que François Lesage, fundador da Maison Lesage, referência suprema em alta-costura e bordado em Paris.

Danielle Benício Arquivo pessoal



O primeiro vestido de noiva que Thais fez foi para uma prima, em estilo boho, com decote ombro a ombo, com babado, e flores em organza, em tons pastel. A partir dele, os pedidos não pararam mais.

A costura de Thais é padrão alta-costura. Apenas 30% é feita na máquina, todo o resto, à mão, faz no mínimo três provas, e pode confeccionar o modelo levado pela cliente, como pode também desenhar um exclusivo. No que ela é craque, diga-se de passagem.



Versátil, Thais executa qualquer estilo com perfeição, renda, tule, bordado, minimalista, com aplicações, enfim, basta sonhar e ela faz acontecer, mesmo se o sonho fuja do comum.



Thais é quem tira as medidas da noiva, toca e sente o corpo da cliente e isso faz toda a diferença na hora de cortar e modelar o tecido, etapas feitas por ela. Na entrevista ela percebe qual a parte do corpo que a noiva deseja ressaltar e qual prefere esconder.

“O vestido de noiva tem que ser elegante, confortável, sensual e acima de tudo, tem que materializar o sonho da noiva. Quando ela prova, eu tenho que ver o brilho em seus olhos, a alegria e emoção. Mas ele não pode, nunca, jamais, ter nenhum resquício de vulgaridade”, diz.

O vestido sob medida carrega história, e pode ser usado, depois, por uma filha. Thais já transformou o vestido de noiva de uma de suas grandes clientes, para a filha casar. O modelo ficou completamente diferente, mas a renda – que havia sido confeccionada com exclusividade para o casamento da mãe, foi retirada pela modelista e usada no novo modelo.



Filho de peixe, peixinho é. Fernanda Barcellos Correa cresceu em meio aos tecidos, costuras e bordados de sua mãe e hoje é seu braço direito acompanhando todo o processo, desde primeiro atendimento, todas as provas, até a entrega do vestido.



Sempre foi apaixona pela joalheria e se formou em desenho industrial. Certa vez, uma das noivas não estava encontrando os acessórios que queria para seu vestido, e Fernanda entrou em cena, desenhou e produziu tiara e brincos. Mais um sonho realizado, e ela não parou mais.



Minimalismo

Ao longo de 23 anos, a estilista Danielle Benício se especializou em vestidos sob medida bem “aos modos dos que são feitos na França”, onde estudou moulage. Incentivada pelo marido, ampliou sua atuação e passou a trabalhar com uma coleção para aluguel, mas a magia do sob medida nunca se perdeu.



A especialidade de Danielle se tornou os vestidos minimalistas, o que a maior parte das noivas que a procuram estão em busca. “Eu acho que essa segmentação aconteceu de forma natural no caso do vestido minimalista porque ele de fato exige uma competência grande para ser feito, e minha experiência aparece nessa hora”, conta, destacando como a estrutura e os acabamentos precisam ser impecáveis na construção de uma peça sem aplicações ou bordados.



Além do cuidado com os detalhes da roupa, Danielle também aponta para o serviço e o atendimento às noivas. “Meu atendimento é muito diferenciado, e acabei construindo uma marca muito forte em cima disso. Me envolvo com as minhas clientes, faço de quatro a cinco provas de vestido com elas. E a noiva do sob medida quer ter uma experiência assim, com a vivência e a vibração da prova final”.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Não por acaso, a agenda da estilista é bastante concorrida – ela costuma se organizar para qualquer evento com cerca de sete meses de antecedência. “Minha empresa tem um aspecto familiar forte, com meu marido ao lado, uma das minhas filhas fazendo estágio comigo e outra querendo cursar moda. Acho que isso acabou me levando a costurar para outras famílias”, diz, ressaltando como hoje já atende filhas de noivas que ela vestiu fazendo quinze anos e, debutantes com quem trabalhou se casando.