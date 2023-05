685

Vestido de Thais Teixeira da Costa Couture (foto: Márcia Charnizon/Divulgacão)

Menos brilhos e bordados, mais bases lisas com detalhes que enfeitam o look. Esse é o desejo das mineiras que estão se casando este ano. Os vestidos se destacam pela modelagem clean e ganham charme com laços, flores, mangas avulsas e até joias para as costas