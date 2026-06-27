Purple Label e Polo Ralph Lauren: luxo e estilo para os homens

Milão serviu de cenário para o desfile da marca de altíssimo luxo de Ralph Lauren, a Purple Label, e para a Polo homônima do estilista, no último dia 16. A data apresentou a coleção primavera 2027, inspirada em viagens aventureiras e no charme de lugares distantes, que levaram a uma releitura dos clássicos icônicos.



“Quando comecei a criar moda masculina, minha inspiração vinha da naturalidade e das tradições do estilo universitário e do atleta cavalheiro. Tratava-se de caráter e companheirismo, um estilo atemporal que eles tornavam único. Eu amava a herança, o artesanato, a funcionalidade que se entrelaçavam para criar uma individualidade marcada pela leveza, um mistério eclético e uma sofisticação romântica. Minhas coleções Primavera 2027 para Purple Label e Polo são inspiradas nesse espírito. Minha abordagem sempre foi cinematográfica, criando histórias visuais e mundos aspiracionais. Cada uma delas é uma homenagem à personalidade do homem que vive para levar a criatividade, a competição e a expressão do estilo pessoal ao limite”, declarou Ralph Lauren.



A coleção da Purple Label se desenvolve em três capítulos distintos, unidos por uma visão única do luxo americano. O primeiro apresenta tons neutros e índigo que refletem uma sofisticação descontraída. Ternos impecáveis em misturas de seda ganham padrões texturizados, enquanto camisas de gola padre e peças externas inspiradas no utilitarismo evocam um estilo de vida elegante e cosmopolita. Óculos de sol e joias inspirados nos arabescos de uma das fivelas vintage de rodeio favoritas de Ralph destacam sua paixão pelo Oeste americano.

Polo Ralph Lauren encerra o desfile com uma visão de nova geração do estilo prep americano Ralph Lauren/divulgação



A era de ouro das corridas automobilísticas inspira um cenário à beira dos lagos italianos, onde a precisão e os motivos Art Déco, inspirados nos cascos elegantes de lanchas de mogno, são traduzidos em jaquetas esportivas, tricôs texturizados, peças de couro e gravatas ultraleves desconstruídas. Ternos e blazers de caimento clássico e elegante ganham personalidade por meio de linhos com trama aberta e textura irregular, apresentados em riscas de giz, padrões espinha de peixe e cores sólidas trabalhadas. Estampas geométricas adicionam um toque de mistério ao vestuário noturno, enquanto smokings de silhueta relaxada são confeccionados com tecidos inesperados de refinamento rústico.



Completando a jornada da estação, uma cápsula de edição limitada foi criada em colaboração com a KUON, renomada marca japonesa, combinando artesanato tradicional italiano e japonês, alfaiataria, têxteis e bordados sashiko feitos à mão pelas Sashiko Gals.



Já a Polo Ralph Lauren encerra o desfile com uma visão de nova geração do estilo prep americano, misturando peças clássicas icônicas com equipamentos de performance para atividades ao ar livre. Os looks, enraizados na tradição e na inovação esportiva, exploram texturas ricas, paletas vibrantes, estampas e os tradicionais tecidos indianos madras com efeito “bleeder” (cores que se misturam suavemente).



A alfaiataria é inspirada em uma época de elegância elevada e autoexpressão. Ternos de três peças e acessórios de pescoço inspirados na era eduardiana revelam um charme excêntrico. As camisas são atualizadas com combinações de cores típicas do estilo preppy, detalhes refinados de babados e patchwork, além de uma sutil referência a uma abordagem mais romântica da vida.



Peças universitárias tradicionais, incluindo uma jaqueta varsity inspirada em modelos vintage, evoluem com exuberância e imaginação por meio do patchwork e do artesanato manual. Bordados feitos à mão, construções complexas e a valorização da irregularidade conferem personalidade e individualidade a cada peça, reforçando a crença de Ralph de que até mesmo os limites dos clássicos existem para ser ultrapassados.

Peças-chave da Purple Label

Jaqueta reversível de couro: Combina couro macio

com um forro listrado de linho e cashmere, oferecendo elegância e versatilidade.

Polo vintage texturizada: Tricotada com linho e algodão, combina costuras de textura aberta com técnicas

artesanais para criar um estilo tridimensional

definido por sua simplicidade.

A KUON e as Sashiko Gals capturam o espírito duradouro da cultura japonesa de reparo e renovação, unindo o artesanato tradicional à estrutura refinada da alfaiataria ocidental.

Polo Ralph Lauren

Interpretação de vanguarda do estilo preppy, onde a praticidade moderna encontra a exploração inspirada no deserto.

A coleção combina perfeitamente a herança outdoor de Ralph Lauren com os códigos icônicos da Polo, expressando essa visão por meio de texturas ricas, paletas de cores ousadas e o madras indiano.

A tradição universitária se transforma por meio do trabalho artesanal e da construção cuidadosa em patchwork.

A costura intrincada e a irregularidade proposital conferem profundidade e personalidade únicas.

A alfaiataria abraça a sofisticação expressiva

com uma precisão descontraída.

A camisaria evolui através de combinações

inovadoras de tecidos e detalhes refinados que

sugerem uma estrutura romântica.

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Cortes de inspiração vintage e jaquetas de críquete bordadas criam camadas de elegância nostálgica que parecem atemporais e contemporâneas ao mesmo tempo.