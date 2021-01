Nova moda masculina

Fendi (foto: Divulgação)







O ano de 2020 chegou dando um susto no mundo. Afetou a vida de todos e, consequentemente, todos os segmentos profissionais. 2021 começou mostrando ao mundo que todo o transtorno ainda vai continuar, e que nada mais será como antes. A moda, reflexo imediato do comportamento humano, não poderia deixar de ser afetada e de ser a primeira a mostrar os resultados práticos deste novo mundo que surgiu.

Fendi e Ermenegildo Zegna, grifes internacionais de luxo, tradicionais, lançaram, na última semana, suas coleções masculinas para o outono inverno 2021/2022. Como toda empresa séria, sólida e atual, perceberam muito bem o momento e colocaram na passarela virtual uma nova moda. Fizeram uma leitura do novo momento com maestria e conseguiram criar uma roupa cheia de ressignificado, que representa o que o homem atual deseja, sem perder a elegância, e atendendo a uma elástica faixa etária.

Fendi (foto: Divulgação)

Ambas as marcas trouxeram para as ruas a modelagem de roupas usadas dentro de casa, em um conceito de levar o indoor para o outdoor, e imprimiram em toda a coleção o conceito de conforto, sem descuidar, é claro, da beleza e elegância.

É a prova de que empresas alcançam longevidade porque, além da qualidade do produto que oferecem, têm capacidade de adaptação para modernizar, sem, contudo, perder sua essência.

Fendi (foto: Divulgação)





(Re)set do

homem moderno





A estrutura da vida humana é tecida pela capacidade de adaptação. O que faz o ser humano evoluir e progredir é a capacidade de apertar o botão, quando necessário, e fazer tudo de novo, de uma forma diferente, com uma mentalidade diversa, mas mantendo uma memória, uma consciência e progredindo. Esse é um desses momentos: um salto para a frente e para fora que é também uma inclinação para dentro, acabando com as barreiras, separações e distinções que existiam antes. Foi isso que a Ermenegildo Zegna fez, dan- do um reset na coleção outono-inverno 2021/2022.

Uma definição de novas categorias, espelhando a implacável evolução dos tempos, caracterizou desde o primeiro dia a trajetória do diretor artístico Alessandro Sartori no mundo Zegna: um afastamento da formalidade absoluta, mas não de uma abordagem cuidadosa da roupa, para outra definição de estilo .

Fendi (foto: Divulgação)

O (re)set que foi feito ativa um movimento que mistura o público e o privado, o espaço pessoal e o espaço público, e com essa persona vestida dentro e fora, o descanso, a vida e o trabalho colidem muitas vezes em uma única atividade. Neste mundo sem emendas que continua tomando forma, a Ermenegildo Zegna criou um novo estilo, cheio de novas possibilidades, (re)adaptando o homem moderno.

Fendi (foto: Divulgação)

“Todos vivemos uma nova realidade preocupada com novas necessidades, que nos levam a estilos de vida e atitudes nunca antes vistos. É precisamente num momento como este, em que tudo está em discussão, que nós, da Zegna, decidimos (re)definir. Olhamos nossas raízes para (re)interpretar nossos códigos de estilo e (re)adequar o homem moderno. Outdoor e indoor se unem e uma nova forma de vestir se impõe, onde conforto e estilo se misturam para criar uma nova estética”, diz Alessandro Sartori.

Fendi (foto: Divulgação)

A coleção segue um ritmo harmonioso. Uma nova e variada geração de tecidos é o centro das atenções da marca. As formas são fluidas, confortáveis e adaptáveis. Em sincronia com estilos de vida que se misturam dentro e fora de casa, o vestir-se em casa – as golas de xale e o conforto da modelagem de um robe de chambre, a facilidade de calças de treino e o aconchego de chinelos de tecidos acolchoados, feitos a mão –, remodelam a própria ideia de formalidade. Itens do cotidiano ganham novas funções em uma troca de formas, pesos e materiais. Casacos de cashmere passam a se fechar como um robe, relembrando quimonos esportivos; ternos híbridos vêm em cashmere duplo, os tricô substituem as tradicionais camisas, e nascem suéteres feitos de cashmere feltrado, ou tricotados em couro, feitos como casacos; calças e casacos são cortados a mão. Até as pastas, o símbolo dos negócios, são desconstruídas.

Ermenegildo Zegna (foto: Divulgação)

Facilidade e personalidade são as palavras-chave: o terno todo solto ou com blazer ajustado ao corpo deixa de ser um uniforme, e passa a ser uma forma de ser você mesmo. Pode ser usado com gola alta solta ou malha ou tricô com zíper no lugar de uma camisa. Os volumes são relaxados para as jaquetas de ombros caídos, as camisas combinam com calças amplas, casacos cintados, blusões e os jumpers de frentes duplas.

Ermenegildo Zegna (foto: Divulgação)

A harmonia entre o indoor e o outdoor, a partir daí, já está nas roupas em que a mentalidade #UseTheExsting continua a ser imperativa.

A progressão é selada por uma cartela de cores que começa com o tom claro que é a estrela da coleção, a alpina branca, e passa pela folhagem de outono bege, verde felce, cinza esfumaçado, preto denso, lama da floresta com toques de laranja. A solidez cromática é quebrada pelo tradicional geométrico pied de poule, que chega modernizado com falhas que se espalham em jacquars óticos, pelas listras diagonais que criam looks completos.

Ermenegildo Zegna (foto: Divulgação)

Conforto com arte e cor

A coleção masculina Fendi para o outono-inverno 2021/2022 desenhada por Silvia Venturini Fendi é uma aventura otimista em um jogo de ilusões. E a forma escolhida para mostrar isso foi uma sequência cinematográfica dirigida pelo artista italiano Nico Vascellari. O cenário foi um grande salão espelhado de 360 graus imersivo, que multiplicou os modelos infinitamente, apesar de estarem inteiramente sozinhos. A montagem dava a impressão de um labirinto de portas suspensas emolduradas em néon colorido sob o teto pulsante de um videoclipe futurista.

Um por um, um amplo espectro de clássicos da moda masculina é misturado com a diversão Fendi, emergindo da escuridão para o technicolor completo. O resultado é uma celebração ousada de cor e luz, e uma mensagem universal de solidariedade e conexão em tempos surreais.

Uma paleta de cores diversificada trouxe o esmeralda, vermelhão, açafrão, laranja, fúcsia, cobalto e azul pervinca com cores bloqueadas contra preto, camelo e carvão, como forros, incrustações e costuras cortadas que se destacam com texturas e tons contrastantes.

Ermenegildo Zegna (foto: Divulgação)

Na coleção, é possível ver a multifuncionalidade e diversidade de formas que se unem em silhuetas reversíveis e descontraídas. Casacos com cinto e calças de trincheira em flanela de cashmere, cetim, pele listrada são infundidos com uma atitude de quimono aconchegante, e bainhas de pijama caneladas trazem a roupa de ficar em casa para as ruas.

O acolchoado diagonal infla todos os tipos de jacquard de seda, desde um casaco de gola xale até pulôveres, jaquetas e bermudas em uma expressão exuberante de conforto e isolamento térmico. A alfaiataria "de dentro para fora"(indoor/outdoor) apresenta painéis desconstruídos que expõem os forros do logotipo FF acolchoado.

Os tricôs surgem modernizados com nervuras e tramas reinventadas, cachecóis de cardigãs, punhos de luva e um suéter de gola de 'manga' para uma abordagem estranha e maravilhosa do 'novo normal'.

Ermenegildo Zegna (foto: Divulgação)

Um ícone da cena underground londrina, o artista e performer multidisciplinar Noel Fielding fornece uma série de obras de arte psicodélicas para a coleção, abstraindo o logotipo da Fendi e enfatizando o espírito cósmico da estação por meio de sua arte de rabisco multicolorido. Rostos e criaturas emergem diretamente da narrativa de sonho de Fielding, acentuando a silhueta direta da coleção com momentos de insanidade Art Brut. A sensibilidade pop de Fielding é a mais recente evolução na seleção lúdica de colaboradores artísticos de Silvia Venturini Fendi, diretora criativa da label, que anteriormente incluía os artistas britânicos John Booth, @HeyReilly e Sue Tilley, para citar alguns.

A coleção de acessórios revela a promessa brilhante da paleta cromática da estação. O tratamento total de couros com cores correspondentes, cetim fosco e ferragens cria formas de baguete e flatpack, e estilos de bagagem em miniatura reproduzem um couro com monograma FF com listras em relevo como mochilas e bolsas crossbody. Em couro sofisticado, a Baguette é dimensionada para cima e para baixo como uma bolsa espaçosa ou um porta-cartão de cordão, enquanto a arte gráfica de Noel Fielding adorna o Peekaboo e uma bolsa com fivela FF em pele de bezerro granulada. Em tons ultraclássicos de moda masculina, os chinelos FF de shearling e os sabot de fivela atados ou com fivela continuam a concepção indoor-outdoor da coleção, juntando botinas acolchoadas tipo "polainas" com zíper e os estilos de combate de sola solta Fendi Force Light FF.