Brasil84 faz história com hexa em Londres
Agência coloca Minas Gerais no topo do cenário global da comunicação pública
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A criatividade mineira ganhou projeção internacional e colocou Minas Gerais em destaque no cenário global da comunicação pública. A responsável pelo feito foi a Brasil84, que conquistou seis troféus no Polaris Awards 2026, uma das mais relevantes premiações mundiais voltadas à comunicação política, campanhas públicas, marketing governamental e consultoria estratégica. O desempenho da agência brasileira em Londres representa um marco para o setor e reforça a capacidade da comunicação produzida no país de competir em igualdade com trabalhos desenvolvidos nos principais centros globais da área.
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As premiações reconhecem campanhas desenvolvidas para clientes de Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Os trabalhos contemplam iniciativas de mobilização comunitária em municípios mineiros, projetos de transparência e prestação de contas em São Paulo e ações voltadas à participação cidadã na capital federal. Em comum, as campanhas premiadas tiveram como objetivo aproximar instituições públicas da população por meio de estratégias de comunicação capazes de ampliar o engajamento e fortalecer o diálogo com os cidadãos.
A conquista tem peso especial pelo perfil da premiação. Organizado pela European Association of Political Consultants (EAPC), o Polaris Awards reúne anualmente campanhas, estratégias e cases desenvolvidos por agências, consultorias e profissionais de diversos países. O resultado também consolida a Brasil84 como pioneira no estado, tornando-a a primeira agência mineira a conquistar reconhecimento na premiação internacional. Afinal, a presença brasileira entre os vencedores ainda é pouco frequente, o que torna a conquista da Brasil84 um marco não apenas para a agência, mas também para a comunicação pública produzida no país.
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Para a agência mineira, o resultado reforça uma trajetória de crescimento construída nos últimos anos. Em 2025, a Brasil84 foi destaque no 4º Prêmio CAMP da Democracia ao conquistar ouro na categoria Melhor Slogan com a campanha "Pirados por Pirapora" e bronze em Melhor Vídeo para Internet com o mesmo trabalho. Os reconhecimentos nacionais ajudaram a consolidar a reputação da empresa e antecederam a conquista internacional alcançada agora em Londres.
Para o sócio-diretor Fabrício Menezes, os seis troféus representam um reconhecimento à qualidade da comunicação desenvolvida pela agência e ao potencial criativo produzido em Minas Gerais. "Receber seis prêmios internacionais em Londres é uma conquista que ultrapassa a agência. É o reconhecimento da criatividade brasileira, da força da comunicação pública feita com estratégia e da capacidade que Minas Gerais tem de produzir campanhas que dialogam com os mais altos padrões internacionais. Temos muito orgulho de levar o nome dos nossos clientes, das cidades que atendemos e do nosso estado para um palco global."
A cerimônia de premiação reuniu profissionais, consultores e representantes de agências de diversos países na capital inglesa. Representaram a Brasil84 os sócios Fabrício Menezes e Andréa Miranda, o diretor de criação César Turbuck e as profissionais Brenda Duarte e Tayná Leonardo.
A coincidência com o período da Copa do Mundo inspirou uma comparação inevitável. Enquanto a Seleção Brasileira segue na busca pelo hexacampeonato, a Brasil84 já voltou de Londres com o seu próprio "hexa".
Briefing
CONEXÃO CEMIG
A Cemig lança nova campanha institucional com o conceito "É com essa energia, que se renova a cada dia, que a Cemig está ao lado de cada mineiro". Criada pela Lápis Raro, a iniciativa destaca a presença da companhia nos momentos, conquistas e tradições que fazem parte da vida dos mineiros, reforçando valores como proximidade, confiança e pertencimento.]
CULTURA
O filme apresenta cenas do cotidiano, paisagens e costumes de diferentes regiões do estado, acompanhados por uma releitura de "Amor de Índio", clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Interpretada pela cantora mineira Anna Pêgo, a trilha fortalece a identidade cultural da campanha e amplia a conexão emocional
da marca com o público.
FUTURO
A campanha também evidencia o maior ciclo de investimentos da história da Cemig, que prevê aplicar cerca de R$ 70 bilhões até 2030 na modernização da rede elétrica e ampliação da infraestrutura. Com presença em mais de 9,5 milhões de clientes, a companhia reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Minas Gerais e com a melhoria contínua da qualidade dos serviços.
ARCELOR NA BASE
Durante a maior competição de futebol do mundo, a ArcelorMittal lança a campanha institucional "A base vem forte", destacando a importância da formação esportiva. A iniciativa reforça que todo grande atleta passou por etapas de aprendizado, desenvolvimento e apoio antes de alcançar o alto rendimento.
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
A campanha evidencia o compromisso da empresa com o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Atualmente, os projetos apoiados pela ArcelorMittal beneficiam mais de 120 mil crianças e adolescentes em diferentes regiões do país, ampliando oportunidades dentro e fora das quadras e campos.
VALORES CANTADOS
Como parte da ação, a empresa criou o jingle "A base vem forte", que traduz a energia e a paixão presentes no universo esportivo. A trilha reforça valores como dedicação, parceria, disciplina e transformação, pilares que orientam os projetos incentivados pela companhia. Para ouvir, acesse: (https://open.spotify.com/episode/40jounv804AiQqbFCfKMEF?si=S0bnEdBpSIyzsJlrO3Az8A)
CASA BRANCA
O Festival de Jazz, Blues e Vinho de Casa Branca termina neste domingo com programação a partir das 11h e shows de Casaleão, André Leonel e Caramelo Blues. O evento reúne música, gastronomia e cultura em um dos destinos turísticos mais charmosos de Brumadinho.
GASTRONOMIA
Durante os três dias de festival, o público pode degustar vinhos de diferentes países harmonizados com massas artesanais, fondues especiais, carnes selecionadas e outras opções da culinária contemporânea. A proposta é oferecer uma experiência sensorial para apreciadores da boa mesa.
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FIFA FATURA
Alvo de críticas antes do início da Copa do Mundo, o sistema de preços dinâmicos da Fifa vem registrando resultados acima das expectativas. A forte demanda por ingressos elevou os valores em diversas partidas, lotou estádios e reforçou a estratégia da entidade, que projeta faturamento recorde de US$ 13 bilhões no ciclo do torneio, impulsionado pelo apelo de uma competição ampliada para 48 seleções e disputada em três países.