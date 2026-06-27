Brasil84 faz história com hexa em Londres

A criatividade mineira ganhou projeção internacional e colocou Minas Gerais em destaque no cenário global da comunicação pública. A responsável pelo feito foi a Brasil84, que conquistou seis troféus no Polaris Awards 2026, uma das mais relevantes premiações mundiais voltadas à comunicação política, campanhas públicas, marketing governamental e consultoria estratégica. O desempenho da agência brasileira em Londres representa um marco para o setor e reforça a capacidade da comunicação produzida no país de competir em igualdade com trabalhos desenvolvidos nos principais centros globais da área.

As premiações reconhecem campanhas desenvolvidas para clientes de Minas Gerais, São Paulo e Brasília. Os trabalhos contemplam iniciativas de mobilização comunitária em municípios mineiros, projetos de transparência e prestação de contas em São Paulo e ações voltadas à participação cidadã na capital federal. Em comum, as campanhas premiadas tiveram como objetivo aproximar instituições públicas da população por meio de estratégias de comunicação capazes de ampliar o engajamento e fortalecer o diálogo com os cidadãos.



A conquista tem peso especial pelo perfil da premiação. Organizado pela European Association of Political Consultants (EAPC), o Polaris Awards reúne anualmente campanhas, estratégias e cases desenvolvidos por agências, consultorias e profissionais de diversos países. O resultado também consolida a Brasil84 como pioneira no estado, tornando-a a primeira agência mineira a conquistar reconhecimento na premiação internacional. Afinal, a presença brasileira entre os vencedores ainda é pouco frequente, o que torna a conquista da Brasil84 um marco não apenas para a agência, mas também para a comunicação pública produzida no país.



Para a agência mineira, o resultado reforça uma trajetória de crescimento construída nos últimos anos. Em 2025, a Brasil84 foi destaque no 4º Prêmio CAMP da Democracia ao conquistar ouro na categoria Melhor Slogan com a campanha "Pirados por Pirapora" e bronze em Melhor Vídeo para Internet com o mesmo trabalho. Os reconhecimentos nacionais ajudaram a consolidar a reputação da empresa e antecederam a conquista internacional alcançada agora em Londres.



Para o sócio-diretor Fabrício Menezes, os seis troféus representam um reconhecimento à qualidade da comunicação desenvolvida pela agência e ao potencial criativo produzido em Minas Gerais. "Receber seis prêmios internacionais em Londres é uma conquista que ultrapassa a agência. É o reconhecimento da criatividade brasileira, da força da comunicação pública feita com estratégia e da capacidade que Minas Gerais tem de produzir campanhas que dialogam com os mais altos padrões internacionais. Temos muito orgulho de levar o nome dos nossos clientes, das cidades que atendemos e do nosso estado para um palco global."



A cerimônia de premiação reuniu profissionais, consultores e representantes de agências de diversos países na capital inglesa. Representaram a Brasil84 os sócios Fabrício Menezes e Andréa Miranda, o diretor de criação César Turbuck e as profissionais Brenda Duarte e Tayná Leonardo.

A coincidência com o período da Copa do Mundo inspirou uma comparação inevitável. Enquanto a Seleção Brasileira segue na busca pelo hexacampeonato, a Brasil84 já voltou de Londres com o seu próprio "hexa".

Briefing

CONEXÃO CEMIG

A Cemig lança nova campanha institucional com o conceito "É com essa energia, que se renova a cada dia, que a Cemig está ao lado de cada mineiro". Criada pela Lápis Raro, a iniciativa destaca a presença da companhia nos momentos, conquistas e tradições que fazem parte da vida dos mineiros, reforçando valores como proximidade, confiança e pertencimento.]

CULTURA

O filme apresenta cenas do cotidiano, paisagens e costumes de diferentes regiões do estado, acompanhados por uma releitura de "Amor de Índio", clássico de Beto Guedes e Ronaldo Bastos. Interpretada pela cantora mineira Anna Pêgo, a trilha fortalece a identidade cultural da campanha e amplia a conexão emocional

da marca com o público.

FUTURO

A campanha também evidencia o maior ciclo de investimentos da história da Cemig, que prevê aplicar cerca de R$ 70 bilhões até 2030 na modernização da rede elétrica e ampliação da infraestrutura. Com presença em mais de 9,5 milhões de clientes, a companhia reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Minas Gerais e com a melhoria contínua da qualidade dos serviços.

ARCELOR NA BASE

Durante a maior competição de futebol do mundo, a ArcelorMittal lança a campanha institucional "A base vem forte", destacando a importância da formação esportiva. A iniciativa reforça que todo grande atleta passou por etapas de aprendizado, desenvolvimento e apoio antes de alcançar o alto rendimento.

TRANSFORMAÇÃO SOCIAL

A campanha evidencia o compromisso da empresa com o esporte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Atualmente, os projetos apoiados pela ArcelorMittal beneficiam mais de 120 mil crianças e adolescentes em diferentes regiões do país, ampliando oportunidades dentro e fora das quadras e campos.

VALORES CANTADOS

Como parte da ação, a empresa criou o jingle "A base vem forte", que traduz a energia e a paixão presentes no universo esportivo. A trilha reforça valores como dedicação, parceria, disciplina e transformação, pilares que orientam os projetos incentivados pela companhia. Para ouvir, acesse: (https://open.spotify.com/episode/40jounv804AiQqbFCfKMEF?si=S0bnEdBpSIyzsJlrO3Az8A)

CASA BRANCA

O Festival de Jazz, Blues e Vinho de Casa Branca termina neste domingo com programação a partir das 11h e shows de Casaleão, André Leonel e Caramelo Blues. O evento reúne música, gastronomia e cultura em um dos destinos turísticos mais charmosos de Brumadinho.

GASTRONOMIA

Durante os três dias de festival, o público pode degustar vinhos de diferentes países harmonizados com massas artesanais, fondues especiais, carnes selecionadas e outras opções da culinária contemporânea. A proposta é oferecer uma experiência sensorial para apreciadores da boa mesa.

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FIFA FATURA

Alvo de críticas antes do início da Copa do Mundo, o sistema de preços dinâmicos da Fifa vem registrando resultados acima das expectativas. A forte demanda por ingressos elevou os valores em diversas partidas, lotou estádios e reforçou a estratégia da entidade, que projeta faturamento recorde de US$ 13 bilhões no ciclo do torneio, impulsionado pelo apelo de uma competição ampliada para 48 seleções e disputada em três países.